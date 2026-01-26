Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: André Nückel
TSV Giesen verstärkt Defensive im Winter
Till Franzmann kommt vom SV Bavenstedt und soll dem Bezirksligisten sofort Stabilität geben.
Der TSV Giesen 1911 hat auf dem Transfermarkt nachgelegt: Mit Till Franzmann wechselt ein defensiv orientierter Spieler vom Landesligisten SV Bavenstedt zum Team aus der Bezirksliga Hannover Staffel 4. Der Transfer ist der zweite Winter-Neuzugang der Giesener und gilt als gezielte Verstärkung für die Rückrunde der Saison 2025/26.
Variabel einsetzbar und zweikampfstark
Franzmann ist im defensiven Mittelfeld beheimatet, kann aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Seine Stärken liegen vor allem im Zweikampfverhalten, im Kopfballspiel sowie in einem ausgeprägten Stellungsspiel. Hinzu kommt eine hohe Passsicherheit, mit der er dem Spielaufbau zusätzliche Stabilität verleihen soll.
Cheftrainer Laurin Paris zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung. Franzmann bringe nicht nur sportliche Qualität mit, sondern passe auch charakterlich in die Mannschaft. Aus Sicht des Trainerteams sei der Neuzugang in der Lage, dem Team unmittelbar weiterzuhelfen und die Defensive zu festigen.
Neuer Impuls für Spieler und Team
Auch Franzmann selbst blickt positiv auf die neue Aufgabe. Er sieht im TSV Giesen ein Umfeld, das ihm sportlich wie persönlich neue Motivation gibt. Ausschlaggebend für den Wechsel seien die Mannschaft, die vorhandene Qualität im Kader sowie die Rahmenbedingungen im Verein gewesen. Sein Ziel ist es, sich schnell zu integrieren und zum Erreichen der gemeinsamen Saisonziele beizutragen.