TSV Giesen verstärkt Defensive im Winter

Variabel einsetzbar und zweikampfstark

Franzmann ist im defensiven Mittelfeld beheimatet, kann aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Seine Stärken liegen vor allem im Zweikampfverhalten, im Kopfballspiel sowie in einem ausgeprägten Stellungsspiel. Hinzu kommt eine hohe Passsicherheit, mit der er dem Spielaufbau zusätzliche Stabilität verleihen soll.

Cheftrainer Laurin Paris zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung. Franzmann bringe nicht nur sportliche Qualität mit, sondern passe auch charakterlich in die Mannschaft. Aus Sicht des Trainerteams sei der Neuzugang in der Lage, dem Team unmittelbar weiterzuhelfen und die Defensive zu festigen.