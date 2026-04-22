TSV Giesen verlängert geschlossen mit Trainerteam

Mit Cheftrainer Laurin Paris, Co-Trainer Anton Gebhard, Betreuerin Andrea Fritz-Köppel, Torwarttrainer Norman Pallentin und Teammanager Johannes Eike bleibt ein eingespieltes Gespann erhalten, das in den vergangenen Jahren maßgeblich zur sportlichen Entwicklung beigetragen hat. Besonders die Verlängerung von Paris, der bereits in seine siebte Saison an der Seitenlinie gehen wird, unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Vereins.

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der sich der TSV Giesen sportlich auf dem Höhepunkt befindet. Mit der Tabellenführung und einer der stabilsten Defensiven der Liga hat sich die Mannschaft in dieser Spielzeit als ernsthafter Aufstiegskandidat etabliert. Die kontinuierliche Entwicklung der vergangenen Jahre spiegelt sich sowohl in den Ergebnissen als auch in der klaren Spielphilosophie wider.