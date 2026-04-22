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TSV Giesen verlängert geschlossen mit Trainerteam
Der Tabellenführer der Bezirksliga Hannover 4 setzt auf Konitinuität
von FD · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Giesen verlängert mit gesamten Trainerstab – Foto: IG: tsvgiesen_1herren
Der TSV Giesen hat in einer entscheidenden Phase der Saison ein deutliches Zeichen gesetzt und die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Tabellenführer der Bezirksliga Hannover 4 setzt weiterhin auf Kontinuität und hat das komplette Trainerteam der ersten Herren für die Spielzeit 2026/27 gebunden.
Mit Cheftrainer Laurin Paris, Co-Trainer Anton Gebhard, Betreuerin Andrea Fritz-Köppel, Torwarttrainer Norman Pallentin und Teammanager Johannes Eike bleibt ein eingespieltes Gespann erhalten, das in den vergangenen Jahren maßgeblich zur sportlichen Entwicklung beigetragen hat. Besonders die Verlängerung von Paris, der bereits in seine siebte Saison an der Seitenlinie gehen wird, unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Vereins.
Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der sich der TSV Giesen sportlich auf dem Höhepunkt befindet. Mit der Tabellenführung und einer der stabilsten Defensiven der Liga hat sich die Mannschaft in dieser Spielzeit als ernsthafter Aufstiegskandidat etabliert. Die kontinuierliche Entwicklung der vergangenen Jahre spiegelt sich sowohl in den Ergebnissen als auch in der klaren Spielphilosophie wider.
Im Verein wird die Vertragsverlängerung als zentraler Baustein für die weitere Entwicklung betrachtet. Die enge Verzahnung zwischen Trainerteam und Mannschaft gilt als wesentlicher Faktor für die derzeitige Leistungsstärke. Neben der sportlichen Arbeit steht dabei auch die Identifikation mit dem Verein im Mittelpunkt.
Cheftrainer Laurin Paris betont die Bedeutung des eingeschlagenen Weges und sieht weiteres Entwicklungspotenzial innerhalb der Mannschaft. Die gemeinsame Arbeit im Trainerteam sowie die Perspektive, die positive Entwicklung fortzuführen, bildeten die Grundlage für die Entscheidung zur Verlängerung.
Für den TSV Giesen bedeutet diese Personalie vor allem Planungssicherheit. In einem engen Titelrennen mit mehreren ambitionierten Konkurrenten setzt der Spitzenreiter damit nicht nur auf kurzfristigen Erfolg, sondern auch auf nachhaltige Strukturen. Die Kontinuität auf der Trainerbank könnte sich dabei als entscheidender Vorteil im weiteren Saisonverlauf und darüber hinaus erweisen.