TSV Giesen setzt auf Kontinuität: Quartett bleibt Vizemeister erhalten Kapitän Fricke, Tewes, Czauderna und Gutzeit bleiben in Giesen von FD · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der TSV Giesen treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann dabei auf wichtige Säulen seines Kaders bauen. Mit Kapitän Tim Fricke sowie Jan-Hinnerk Tewes, Marcel Czauderna und Lasse Gutzeit haben gleich vier zentrale Mittelfeldspieler ihre Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben.

Nach einer starken Saison, die die Giesener mit 65 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Hannover 4 abschlossen, setzt der Verein damit ein deutliches Zeichen in Richtung Kontinuität. Insbesondere das Mittelfeld galt in der vergangenen Spielzeit als einer der Garanten für den Erfolg des Teams. Die Verlängerungen sichern dem TSV nicht nur sportliche Qualität, sondern auch wertvolle Erfahrung und Identifikation mit dem Verein. Angeführt wird das Quartett von Mannschaftskapitän Tim Fricke. Der 28-mal eingesetzte Mittelfeldspieler gehörte zu den konstantesten Akteuren der Saison und steuerte zudem fünf Treffer bei. Als Führungsspieler auf und neben dem Platz nimmt Fricke eine zentrale Rolle innerhalb der Mannschaft von Trainer Laurin Paris ein. Nach dem knapp verpassten Meistertitel soll er auch künftig eine wichtige Stütze auf dem Weg zu den ambitionierten Zielen des Vereins bleiben.

Ebenfalls weiterhin das grün-weiße Trikot tragen wird Marcel Czauderna. Der 24-mal eingesetzte Mittelfeldakteur kämpfte sich nach einer längeren Verletzungspause zurück und fand schnell wieder zu alter Stärke. Mit zwei Toren und zahlreichen engagierten Auftritten gehörte er zu den wichtigen Bausteinen im Giesener Spiel. Seine Entwicklung nach der Rückkehr auf den Platz unterstreicht die Bedeutung eines funktionierenden Vereinsumfeldes, das dem Spieler den Wiedereinstieg erleichterte. Jan-Hinnerk Tewes sammelte in der abgelaufenen Saison 16 Einsätze und erzielte dabei drei Treffer. Der Mittelfeldspieler brachte insbesondere in der zweiten Saisonhälfte wichtige Impulse und überzeugte mit seiner Dynamik sowie seiner Torgefahr. Seine weitere Entwicklung gilt als vielversprechend, weshalb die Verlängerung für den TSV einen hohen Stellenwert besitzt.