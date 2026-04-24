TSV Giesen bindet Keeper-Duo

Torhüter Duo bleibt an Board – Foto: IG: tsvgiesen_1herren

Der TSV Giesen treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison konsequent voran und setzt dabei weiter auf bewährte Strukturen. Mit Paul Wemmer und Marcell Gatzemeyer haben beide Torhüter ihre Verträge verlängert und bleiben dem Tabellenführer der Bezirksliga Hannover 4 auch über den Sommer hinaus erhalten.

Die Entscheidung unterstreicht die Bedeutung der defensiven Stabilität für den bisherigen Saisonverlauf. Giesen stellt mit lediglich 20 Gegentoren die mit Abstand beste Abwehr der Liga – ein Wert, der eng mit der Konstanz auf der Torhüterposition verknüpft ist. Wemmer, der in seine fünfte Spielzeit geht, und Gatzemeyer, künftig im vierten Jahr beim Verein, bilden seit längerer Zeit ein eingespieltes Gespann.

Die kontinuierliche Entwicklung des Teams spiegelt sich auch in der personellen Kontinuität wider. Beide Torhüter stehen exemplarisch für den eingeschlagenen Weg des Vereins, der auf Zusammenhalt und langfristige Bindung setzt. In einem Umfeld, das sich in den vergangenen Jahren zunehmend gefestigt hat, gelten sie als verlässliche Säulen.