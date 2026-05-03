TSV gewinnt in Albeck...

Im Derby der Reserve tritt der TSV sehr dominant auf und setzt Albeck direkt unter Druck. Das einzige was fehlt ist der frühe Führungstreffer. Nach schöner Kombination kann dann Wenninger die überfällige Führung erzielen (20.). Bernstadt bleibt dran und ist das bessere Team. Nach Vorarbeit von Benz erhöht Kußmaul, M. (35.). Nachdem direkt nach der Pause Benz das 3-0 folgen lässt, scheint alles in trockenen Tüchern zu sein. Doch Albeck antwortet direkt mit dem Anschlusstreffer. Wiederum Benz kann den alten Vorsprung wiederherstellen (71.). Am Ende schaltet der TSV einen Gang zu viel zurück und lässt noch zwei weitere Gegentreffer zu (82. & 90. +3). Ein verdienter Auswärtserfolg, bei dem vor allem in Halbzeit zwei etwas Fahrigkeit dazu kommt.