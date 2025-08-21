🗣: TSV gewinnt Derby – SVW überzeugt vor "mega Atmosphäre"

Der SV Walpertskirchen schlägt den FC Langengeisling und bleibt in der laufenden Saison weiterhin ohne Punktverlust. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Florian Baumann, der in der 58. Minute den ersten und einzigen Treffer der Partie erzielte und den Spitzenreiter damit zum Sieg schoss. Walpertskirchen steht damit nach fünf Spieltagen unangefochten an der Spitze der Bezirksliga Nord, Langengeisling verweilt mit vier Zählern weiter auf den Relegationsrängen.

Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: "Im vollgepackten Stadion mussten wir uns im Derby knapp mit 0:1 gegen den SVW geschlagen geben. In der ersten Halbzeit haben wir uns gute Chancen herausgespielt, waren im letzten Drittel aber zu unkonzentriert und haben die Möglichkeiten nicht genutzt. Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild: mehr Ballbesitz und gute Ballzirkulation, aber keine Effektivität vor dem Tor. Am Ende hat ein einziger Fehler in unserer Abwehrkette gereicht, welcher vom Gegner eiskalt bestraft wurde. Schade, weil wir insgesamt viel investiert haben. Das Gute an der englischen Woche ist, dass wir schon am Samstag die nächste Chance haben, es zu Hause besser zu machen."

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: "Ich kann in weiten Teilen den Ausführungen von Douglas zustimmen. Es war eine mega Atmosphäre und ein super Platz. Es spielten zwei Mannschaften, die sich nichts geschenkt haben, aber immer sportlich und fair geblieben sind. Langengeisling hatte, vor allem in der ersten Halbzeit, mehr Spielanteile als wir. Eine Unachtsamkeit in der zweiten Halbzeit haben wir eiskalt bestraft. Riesen Lob an meine Jungs: Wir mussten nämlich sechs Ausfälle verkraften. – darunter die beiden Kapitäne und unser Spielertrainer. Auch unsere Defensive hat es super gemacht – eins mit Stern. Aber auch sonst hat jeder einzelne bis zum Umfallen gekämpft. Ich bin stolz auf meine Spieler! Meinem Freund Muck und Langengeisling wünsche ich alles Gute für die nächsten Spiele "

FC Langengeisling – SV Walpertskirchen 0:1

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert (74. Lucas Seeholzer)

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann, Florian Baumann, Marius Orthuber, Daniel Schuler (83. Michael Gartner) (84. Michael Gartner), Maximilian Spreitzer (80. Stefan Pfanzelt) (81. Stefan Pfanzelt), Felix Zehetmaier (90. Markus Lanzinger), Luca Fellermeier, Christian Käser

Tore: 0:1 Florian Baumann (58.)