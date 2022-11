TSV Gersthofen stürzt weiter ab Die Lechstädter verlieren auch das Kellerderby gegen den Aufsteiger TSV Hollenbach +++ Eine diskutable Gelb-Rote Karte war die Schlüsselszene

Der TSV Hollenbach feierte nach dem Schlusspfiff, als hätte er gerade den Klassenerhalt geschafft. Die Gersthofer indes bestürmten Schiedsrichter Fridolin Hiefner vom TSV Finning, der für die Schlüsselszene des insgesamt schwachen Spieles gesorgt hatte. Er zückte nämlich in der 39. Minute gegen Tobias Hildmann die Gelb-Rote Karte, so dass Gersthofen 50 Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Damit nicht genug: Den daraus resultierenden Freistoß konnte Manuel Rosner zwar noch aus der Gefahrenzone köpfen, jedoch genau auf den Fuß von Michael Schäfer, der den Ball mit einem Sonntagsschuss am Freitagabend in die Maschen zimmerte. Man kann jetzt trefflich diskutieren, ob in diesem Fall auch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe angebracht gewesen wäre. Aber die Hausherren wurden in dem zerfahrenen Spiel bis zu diesem Zeitpunkt auch erst ein einziges Mal im gegnerischen Strafraum gesichtet. Dabei wurde Ferkan Secgin geblockt (27.). Unmittelbar vor dem Platzverweis hatte der TSV Gersthofen zudem Riesenglück, dass der allein aufs Tor zusteuernde Simon Fischer ausrutschte. Und unmittelbar vor dem Wechsel verhinderte Jermaine Meilinger mit letztem Einsatz gegen Fischer das 0:2. Der Hollenbacher Führungstreffer zur Pause war also nicht unverdient. In Unterzahl war es für die völlig verunsicherten Gersthofer natürlich schwer, gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste zum Ausgleich zu kommen. Die einzigen Chancen hatten Stefan Heger, der sich in der 87. Minute durchwühlte, jedoch keinen Druck hinter den Ball brachte, und Okan Yavuz, der in der Nachspielzeit einen Freistoß aus 16 Metern in die Mauer knallte. Dann war der Ofen aus. Mit einer weiteren Niederlage geht es nun in die Winterpause. Und die wird richtig ungemütlich. Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 247

Tor: 0:1 Michael Schäfer (41.)

Gelb-Rot: Tobias Hildmann (39./TSV Gersthofen/Foul)

Gelb-Rot: Manuel Lippe (89./TSV Gersthofen/Foul)