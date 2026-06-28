TSV Gernlinden blickt voraus: Sommerturniere & Saisonplanung von Moritz Engelbrecht · Heute, 20:18 Uhr · 0 Leser

Nach einer aufregenden und spannenden Saison, die wie immer viel zu schnell vorbei ging bleibt den ehrenamtlichen Verantwortlichen beim TSV Gernlinden nicht viel Zeit durchzuschnaufen oder bereits in den Urlaubsmodus zu schalten, denn die neue Saison steht schon wieder in den Startlöchern. Neben der Planung der neuen Mannschaften stehen viele organisatorischen Dinge an. Sei es die Planung der neuen Trainings- und Spielzeiten oder dass für alle Mannschaften wieder genügend Trainingsmaterial zur Verfügung steht.

Wir sind zum Glück in einer glücklichen Lage und können bei der Planung unseres Trainerteams aus dem vollen schöpfen. Für alle Mannschaften können wir auch in diesem Jahr wieder genügend Trainer stellen, die sich mit Herzblut für unseren Verein und die Spieler engagieren, berichtet Jugendleiter Henning Beckmann freudestrahlend.

An dieser Stelle auch vielen Dank an das gesamte Trainerteam unserer Mannschaften für eine tolle Saison, die ihr unseren Spielern geboten habt, danken die beiden Jugendleiter Henning Beckmann und Christian Hauk und freuen sich dabei auch schon auf den diesjährigen Trainersaisonabschluss, der im Juli ansteht. Wir sind sehr stolz auf das was ihr in der letzten Saison mit euren Mannschaften erreicht habt und wie ihr eure Spieler gemäß ihrer Altersstufe persönlich und sportlich weiterentwickelt habt. In der neuen Spielzeit, die beim TSV Gernlinden bereits in der kommenden Woche beginnt, treten im Kleinfeldbereich von der G-Jugend bis zur E-Jugend 5 Mannschaften an.

Vor allem im Kleinfeldbereich sind wir stolz so viele Kinder wie noch nie in den Mannschaften zu haben und so allen Kindern das Fußballspielen zu ermöglichen, berichtet Jugendleiter Christian Hauk.

Im Kompakt- und Großfeldbereich, in dem die Mannschaften zusammen mit den Vereinen SV RW Überacker und SC Malching in einer Spielgemeinschaft spielen, gehen in der kommenden Saison 3 D-Jugend, 2 C-Jugend sowie eine B-Jugend Mannschaft an den Start. In allen drei Jugendbereichen tritt die Spielgemeinschaft mit jeweils einer Mannschaft in der Kreisklasse an. Hier konnten sich alle Mannschaften in der letzten Saison bereits etablieren und auch erfolgreich abschließen. Auch die Trainer sind schon bereit mit den neuen Mannschaften zu starten.

Wir freuen uns wahnsinnig auf die neue Saison um mit unseren Spielern wieder die nächsten Schritte zu gehen, sagen die beiden Trainer der Großfeldmannschaften Florian Bielski (C1) und Moritz Engelbrecht (B-Jugend).

