TSV Georgsdorf verpflichtet Björn Imming

– Foto: Andreas Santner

Der TSV Georgsdorf verstärkt sich zur Winterpause mit Björn Imming. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler kehrt damit zu seinem früheren Verein zurück und soll der Defensive in der 1. Kreisklasse Bentheim zusätzliche Stabilität verleihen.

Imming trug bereits von 2021 bis 2024 das Trikot des TSV und kennt somit Umfeld und Mannschaft. Innerhalb des Teams gilt er als robuster Zweikämpfer und Abräumer vor der Abwehr.

Mit der Rückkehr des erfahrenen Verteidigers reagiert der TSV Georgsdorf auf die Anforderungen der laufenden Saison und erweitert seine personellen Optionen für die Rückrunde.