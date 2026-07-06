TSV Georgsdorf entscheidet das Derby nach der Pause

Auf dem Sportplatz in Adorf trafen gestern der SC Adorf und der TSV Georgsdorf in einem emotionalen Nachbarschaftsduell aufeinander. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Ingo Grönniger aus Neuringe, für den es ein echtes Heimspiel war. Am Ende leuchtete ein deutliches 1:6 auf der Anzeigetafel auf – ein Ergebnis, das vor allem auf einer einseitigen zweiten Halbzeit basierte.

Geleitet wurde die emotionale Partie von Schiedsrichter Ingo Grönniger aus Neuringe. Für den Unparteiischen, der gebürtig aus Adorf stammt, war dieses Derby ein echtes, buchstäbliches Heimspiel. Am Ende leuchtete ein deutliches 1:6 auf der Anzeigetafel auf – ein Ergebnis, das vor allem auf einer einseitigen zweiten Halbzeit basierte.

Kenner der Szene hatten es bereits prophezeit: Dem SC Adorf steht eine schwere Saison bevor. Nach vielen Abgängen kamen die Neuzugänge primär aus unterklassigen Mannschaften – was keineswegs an ihrer Qualität zweifeln lässt, doch gegen den enormen Druck der Georgsdorfer wurde der Klassenunterschied am Ende überdeutlich.

Der TSV Georgsdorf machte von Beginn an das Spiel und stürmte mutig nach vorne. Die Gäste ließen jedoch die nötige Effizienz vermissen und vergaben reihenweise hochkarätige Chancen – fünf, sechs, ja sogar sieben Möglichkeiten blieben ungenutzt. Mitten in dieser Drangperiode schlug Adorf eiskalt zu: In der 17. Spielminute besorgte Mohamed Elmerabti Zerrad die überraschende Führung für die Gastgeber. Genau in dem Moment setzte heftiger Starkregen ein. Georgsdorf erzielte danach noch vor dem Pausenpfiff den verdienten Ausgleich zum 1:1.

Frischer Wind von der Bank und Tribünen-Krimi

Nach dem Seitenwechsel brachten die Georgsdorfer einige starke Einwechselspieler, die sofort zündeten. Besonders über die Flügel, allen voran die rechte Seite, machten die Gäste nun mächtig Dampf und sorgten mit gefährlichen Flanken und scharfen Eckbällen permanent für Gefahr.

Kurios: Während es auf dem Platz wie am Schnürchen lief, herrschte auf der Tribüne pure Nervosität. Ein Mitglied des Georgsdorfer Trainerstabs hatte vor dem Regen Schutz gesucht und war dort kaum zu beruhigen. Er tigerte unentwegt hin und her, blickte sich ständig unruhig um und stand unter Dauerspannung. Selbst als seine Mannschaft längst uneinholbar vorne lag, fand er keine Ruhe: Mal stand er außen, mal suchte er die Mitte, um lautstark zu diskutieren. Dabei hätte er sich angesichts des Spielverlaufs eigentlich entspannt zurücklehnen können.