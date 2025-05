TSV Genkingen will Relegation klarmachen, Stadtduell in Tübingen

---

Genkingen muss nach dem 1:2 in Tübingen unbedingt punkten, um an diesem Spieltag noch den Relegationsplatz klarzumachen. Doch Hirschau ist zu Hause eine Macht und seit vier Spielen ungeschlagen. Mit einem Sieg könnte das Team von Marco Calderaro sogar selbst noch auf Relegationsrang drei schielen – ein echtes Schlüsselspiel für beide Seiten.

Abstiegskampf pur: Wurmlingen kämpft mit aller Macht gegen den direkten Gang in die Kreisliga und schöpfte zuletzt mit couragierten Auftritten Hoffnung. Gegner Metzingen steht bereits als direkter Absteiger fest, möchte die Gäste aber am liebsten gleich mit runterziehen.

Pfullingen will nach dem 3:4-Krimi gegen Metzingen zurück in die Spur und hat noch Chancen auf Platz drei. Die SG Reutlingen will sich hingegen für die 1:9-Pleite in Altingen rehabilitieren. Es ist ein Duell zweier Teams mit viel Qualität, aber zuletzt wechselhaften Auftritten.

---