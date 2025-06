TSV Genkingen und TSG Tübingen II im direkten Duell um die Relegation

---

Der TSV Gomaringen kann mit einem Sieg die Relegation aus eigener Kraft perfekt machen. Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg in Ofterdingen ist das Selbstvertrauen zurück, doch SV 03 Tübingen wird ein unangenehmer Gegner. Die Gäste haben mit zuletzt zehn Gegentoren in zwei Spielen allerdings große defensive Probleme offenbart – ein Punktgewinn zum Abschluss wäre dennoch wichtig für die Moral.

Spieltext SGM Altingen/En... - Ofterdingen

Nach dem wilden 4:4 in Eningen will Altingen zu Hause gegen Ofterdingen zurück in die Spur finden. Die Gäste haben drei ihrer letzten vier Spiele verloren und drohen, nach ordentlicher Hinrunde, in der unteren Tabellenhälfte abzurutschen. Ein Sieg könnte für beide Mannschaften entscheidend sein, um mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause zu gehen.

---