TSV Genkingen taumelt, SSC Tübingen siegt reif – Zainingen lebt

Was sich am 22. Spieltag der Bezirksliga Alb abspielte, war sinnbildlich für diese Saison: Der SSC Tübingen agiert kühl, fokussiert und mit minimalistischem Anspruch – während Verfolger Genkingen zuhause ins Straucheln gerät. In der unteren Tabellenhälfte melden sich Zainingen, Altingen und Eningen mit Lebenszeichen zurück.