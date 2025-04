TSV Genkingen muss liefern, SSC Tübingen vor schwerer Auswärtsaufgabe

Die Bezirksliga Alb biegt langsam, aber sicher in die entscheidende Phase ein. Der 22. Spieltag ist mehr als nur ein weiteres Kapitel – er ist ein Prüfstein für Aufstiegsanwärter und ein Schicksalsspieltag für einige Vereine im Tabellenkeller. Während Tabellenführer SSC Tübingen beim formstarken SV Pfrondorf bestehen muss, will Verfolger TSV Genkingen gegen die SGM Altingen/Entringen den Druck hochhalten. Im Tabellenkeller stehen Duelle mit Endspielcharakter an: Metzingen reist nach Zainingen, Eningen empfängt Ofterdingen – mehr Drama geht kaum.