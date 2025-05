TSV Genkingen macht Boden gut – SSC Tübingen fällt in Pfullingen

---

Ein frühes Hin und Her bestimmte den Auftakt dieser Partie. Maximilian Frölich brachte die Gastgeber in der 10. Minute mit einem platzierten Abschluss aus halblinker Position in Führung. Die Freude währte kaum eine Minute: Alexander Hantel egalisierte in der 11. Spielminute nach feinem Zuspiel. In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld, ehe Alex Holder in der 73. Minute mit einem Kopfballtreffer nach einem Eckstoß den Auswärtssieg für den TSV Genkingen besiegelte. ---

Die bislang so souveränen Gäste mussten sich diesmal einer diszipliniert und spielfreudig auftretenden Pfullinger Mannschaft geschlagen geben. Elias Lachenmann brachte die Hausherren mit einem satten Schuss ins lange Eck in Führung (8.), Christian Locher erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (41.). SSC hatte mehr Ballbesitz, biss sich aber an der kompakten Defensive des Gegners die Zähne aus. In der Nachspielzeit sah Alex-Eusebiu Ripas die Gelb-Rote Karte (90.+6). ---

Zainingen begann entschlossen und ging verdient durch Lukas Bögel in der 21. Minute in Führung. Die Gäste steigerten sich nach dem Wechsel deutlich, und Moubinou Saliou erzielte in der 50. Minute mit einem Schuss aus der Distanz den Ausgleich. In der Schlussphase war beiden Mannschaften die Nervosität anzumerken, ein weiteres Tor fiel nicht mehr. ---

Die Hausherren aus Hirschau agierten von Beginn an entschlossen und dominant. Alexander Lauxmann traf bereits in der 22. Minute nach einem Konter zum 1:0. Paul Poddig erhöhte nur neun Minuten später (31.) nach einer sehenswerten Kombination durch das Zentrum. Erneut war es Lauxmann, der in der 37. Minute den Schlusspunkt setzte. Die Ofterdinger fanden gegen die variable Offensive des Gegners kaum ein Mittel. ---

Pfrondorf legte los wie die Feuerwehr: Max Höcketstaller traf bereits in der 1. Minute nach einem Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte. Daniel Schreier erhöhte nach einem Querpass in der 29. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgte erneut Höcketstaller (42.) für die Vorentscheidung. Eningen hatte in der Folge kaum Zugriff und fand nie wirklich ins Spiel. ---

Die Reutlinger zeigten eine ihrer stärksten ersten Halbzeiten der Saison: Jacob Ammann eröffnete nach 17 Minuten, Christoph Sauter legte in der 25. Minute nach. Zwar konnte Tim Randecker noch vor der Pause auf 2:1 verkürzen (45.+2), doch die Gastgeber behielten die Kontrolle. In der 85. Minute machte Christos Vasilopoulos mit dem 3:1 alles klar. ---

Es war das wohl dramatischste Spiel des Tages: Leon Mohl brachte Gomaringen in der 18. Minute in Führung, doch Efstratios Tzakis glich nur drei Minuten später aus (21.). Kurz vor der Pause sorgte Björn Zondler für die erneute Führung der Gastgeber (41.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Bledor Duraku nutzte einen Abwehrfehler in der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich (90.+2), ehe Spielertrainer Ercan Acar mit dem Schlusspfiff (90.+5) einen umjubelten Siegtreffer erzielte. Bitter für Gomaringen: Frodwin Tchassem hatte in der 61. Minute die Rote Karte gesehen. ---

Die Heimelf erwischte den besseren Start: Steffen Reichert vollendete in der 15. Minute eine Standardsituation zum 1:0. Die Gäste kamen in der zweiten Halbzeit stärker auf, blieben aber lange glücklos. Erst in der 81. Minute verwandelte Philip Winterstein einen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Endstand. Ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten, in dem sich die Punkteteilung letztlich als gerecht erwies.

