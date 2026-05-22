TSV gelingt Transfercoup auf der Trainerposition



Der TSV hat die Trainerfrage für die kommende Saison erfolgreich geklärt und kann einen echten Transfercoup vermelden: Angelo Mazza übernimmt ab Sommer die Verantwortung für die 1. Mannschaft.

Der 39-Jährige lebt bereits seit rund zehn Jahren mit seiner Familie in der Eifel, nachdem er ursprünglich aus Köln hierhergezogen ist. Bisher war Mazza ausschließlich höherklassig im Kölner Raum tätig und möchte nun bewusst heimatnah ankommen.

Zu seinen Trainerstationen zählen unter anderem Engagements in der Bezirksliga beim CfB Ford Niehl sowie aktuell noch beim Landesligisten Spvgg. Flittard. Darüber hinaus kann Angelo Mazza auf eine exzellente fußballerische Ausbildung im Juniorenbereich beim 1. FC Köln und SC Fortuna Köln sowie mehreren Stationen im Landesliga- und Oberligabereich bei den Senioren zurückblicken.

Bereits im ersten Gespräch überzeugte Angelo mit seiner Persönlichkeit, seiner klaren Idee vom Fußball sowie seiner Haltung und Einstellung. Genau diese Werte decken sich zu 100 % mit der Philosophie unseres Vereins.

Als neuer Cheftrainer kann Mazza zudem beim TSV in der kommenden Saison auf den gesamten aktuellen Kader zurückgreifen, da nahezu alle Spieler bereits vor Wochen ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben haben.

Der TSV freut sich sehr auf die Zusammenarbeit und heißt Angelo Mazza herzlich willkommen.