TSV Geiselbullach will mit Sieg in Penzberg die Konkurrenz unter Druck setzen

Lukas Bründl vom TSV Geiselbullach (in Grau) im Spiel gegen den SV Raisting (in Rot). – Foto: Tamara Rabuser (or)

Zwei Spieltage vor Saisonende steht der TSV auf dem Relegationsplatz. Nur mit Siegen und Schützenhilfe ist der Klassenerhalt noch möglich.

Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held tritt am Samstag um 14.30 Uhr beim 1. FC Penzberg an. Einen Tag später empfängt Raisting den SV Untermenzing, Bad Heilbrunn bekommt es mit dem TSV Gilching zu tun. Zwei Spieltage vor Saisonende steht Geiselbullach mit 31 Punkten auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Raisting (35) und Bad Heilbrunn (36) liegen knapp über dem Strich. Der direkte Klassenerhalt ist damit nur noch mit eigener Maximal-Ausbeute und Schützenhilfe möglich.

Die Bezirksliga biegt unerbittlich auf die Zielgerade ein. Während der Ortsrivale SC Olching am Samstag Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga perfekt machen will, kämpft der TSV Geiselbullach weiter ums Überleben. Im Fernduell mit dem SV Raisting und dem SV Bad Heilbrunn müssen die Gelb-Weißen an diesem Wochenende vorlegen.

Am kommenden Wochenende wartet auf Bullach dann noch das direkte Duell mit Bad Heilbrunn. Zunächst gilt der Fokus aber ganz dem Auswärtsspiel in Penzberg. „Das wird schwer genug“, sagt Held. Dennoch fährt seine Mannschaft mit „breiter Brust“ ins Oberland.

Die Gastgeber um Torjäger Dominik Bacher, der bereits 27 Saisontore erzielt hat, belegen Rang vier. „Ein starkes Team“, sagt Held. „Wir versuchen, die Überraschung zu schaffen.“ An Unterstützung soll es nicht fehlen: Der Verein hat für die Partie eigens einen Fanbus organisiert.

Verzichten muss Geiselbullach auf Jens Bürger. Der Mittelfeldspieler fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. (Dirk Schiffner)