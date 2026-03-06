TSV Geiselbullach will den Tabellenzweiten SV Planegg ärgern

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den FC Penzberg (in Weiß). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Der Abstiegskandidat TSV Geiselbullach tritt am Sonntag beim SV Planegg an. Spielertrainer Stefan Held will Punkte holen, wo keiner damit rechnet.

Die gastgebenden Würmtaler rangieren nach 19 von 30 Spieltagen auf dem zweiten Platz. Der Vorsprung auf Rang drei beträgt sechs Zähler, der Rückstand zu Spitzenreiter SC Olching fünf Punkte. SVP-Coach Pero Vidak hatte nach dem 1:1-Unentschieden zum Auftakt beim TSV Gilching die Meisterschaft zwar bereits abgehakt. Doch das ist den Bullachern egal. „Wir fahren nach Planegg, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir wollen sie auf jeden Fall ärgern“, gibt sich TSV-Spielertrainer Held kämpferisch.

Mit einer Woche Verzögerung wagen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Geiselbullach einen neuen Startversuch in die Frühjahrsrunde. Die Mannschaft des scheidenden Spielertrainers Stefan Held reist am Sonntag, 15 Uhr, zum SV Planegg .

Kompakt stehen lautet der Plan

Im Hinspiel unterlagen die Gelb-Weißen dem Favoriten mit 0:2, konnten das Spiel aber lange ausgeglichen gestalten. „In unserer jetzigen Situation brauchen wir Punkte. Am besten da, wo keiner mit uns rechnet.“

Der Rückstand des TSV zur Nichtabstiegszone beträgt bei einem Spiel weniger sechs Punkte. „Wir wollen gut ins Spiel starten, kompakt stehen. Gegen eine Topmannschaft wie Planegg werden wir wahrscheinlich nicht viele Chancen haben. Die Möglichkeiten, die wir bekommen, müssen wir eiskalt nutzen“, erklärte Held die Herangehensweise im Würmtal. (Dirk Schiffner)