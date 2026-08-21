Der SV Althegnenberg (in Rot) im Spiel gegen den TSV Geiselbullach (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Geiselbullach hat trotz deutlicher spielerischer Überlegenheit die erste Saisonniederlage kassiert. Gegen Aufsteiger SV Igling verlor der Bezirksliga-Absteiger mit 1:2 (0:2) – vor allem, weil die Mannschaft von Trainer Thomas Dötsch ihre zahlreichen Chancen nicht nutzte.

TSV Geiselbullach verpasst spätes Remis

Dabei erwischten die Gäste den deutlich besseren Start. Zwei individuelle Fehler in der Bullacher Defensive bestraften Julius Juchem in der 3. Minute und Laurin Appler in der 20. Minute zur frühen 2:0-Führung. Danach konnte sich Igling weitgehend aufs Verteidigen konzentrieren. „Das haben sie gut gemacht“, musste Dötsch anerkennen. Geiselbullach bestimmte anschließend über weite Strecken das Spiel und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Mal fehlte vor dem Tor die letzte Konsequenz, mal verzettelten sich die Hausherren im Abschluss, mal war noch ein Iglinger Abwehrbein dazwischen.