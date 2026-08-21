Geiselbullach hat trotz spielerischer Überlegenheit 1:2 gegen Igling verloren. In der Nachspielzeit klärten die Gäste dreimal auf der Linie.
Der TSV Geiselbullach hat trotz deutlicher spielerischer Überlegenheit die erste Saisonniederlage kassiert. Gegen Aufsteiger SV Igling verlor der Bezirksliga-Absteiger mit 1:2 (0:2) – vor allem, weil die Mannschaft von Trainer Thomas Dötsch ihre zahlreichen Chancen nicht nutzte.
Dabei erwischten die Gäste den deutlich besseren Start. Zwei individuelle Fehler in der Bullacher Defensive bestraften Julius Juchem in der 3. Minute und Laurin Appler in der 20. Minute zur frühen 2:0-Führung. Danach konnte sich Igling weitgehend aufs Verteidigen konzentrieren. „Das haben sie gut gemacht“, musste Dötsch anerkennen. Geiselbullach bestimmte anschließend über weite Strecken das Spiel und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Mal fehlte vor dem Tor die letzte Konsequenz, mal verzettelten sich die Hausherren im Abschluss, mal war noch ein Iglinger Abwehrbein dazwischen.
Wie wenig an diesem Abend für den TSV zusammenlief, zeigte sich noch einmal in der Nachspielzeit. In der 94. Minute klärten die Gäste innerhalb weniger Sekunden gleich dreimal auf oder unmittelbar vor der Torlinie. Zu diesem Zeitpunkt hatte Michael Scharpf Geiselbullach per Foulelfmeter in der 85. Minute noch einmal auf 1:2 herangebracht. Zum Ausgleich reichte es trotz der Schlussoffensive nicht mehr. Dötsch wollte seiner Mannschaft nach dem Abpfiff dennoch keinen Vorwurf machen. „Die Moral ist intakt. Meine Mannschaft hat sich nie aufgegeben.“ (Dirk Schiffner)