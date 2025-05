TSV Geiselbullach holt sich erstmals den Pokalsieg

Vor rund 500 Zuschauern sorgten Dennis Probst, Alessandro Einertshofer und Felix Thurner für den ersten Pokalerfolg in der knapp 60-jährigen Geschichte des TSV Geiselbullach. Vor sechs Jahren scheiterten die Gelb-Weißen gegen den damals zwei Ligen höher spielenden 1. FC Penzberg. Diesmal war das Landkreisteam selbst die höherklassige Mannschaft.

Neben der stattlichen Siegprämie von 1000 Euro dürften sich die Bullacher auch über einen Startplatz in der 1. Runde des Bayernpokals in der kommenden Saison 2025/26 freuen, wo man mit etwas Losglück auf einen der bayerischen Topvereine aus der 3. oder 4. Liga treffen kann.

Der Favoritenrolle wurden Kapitän Sebastian Schäfer & Co. über die gesamte Spielzeit allerdings nie wirklich gerecht. „Spielerisch war das unsere schlechteste Saisonleistung“, meinte Trainer Stefan Held. Ein Klassenunterschied war gegen die gastgebenden Otterfinger nie zu sehen.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Peter Strobl (FC Dettenschwang) dominierten die Otterfinger weiter das Spiel. Maximilian Dengler (65.) und Florian Bader (67.) ließen das Stadion beben. Doch die zumindest kämpferisch überzeugenden Gäste hielten der Gegenwehr stand. Und hatten das letzte Wort. Per Elfer stellte Felix Thurner auf 3:2 (78.) und ließ den zahlreich mitgereisten Anhang jubeln.

Mit Glück und Geschick brachten die Bullacher die knappe Führung schließlich über die Zeit. „Das hat mir einige graue Haare beschert“, meinte Held. Angesprochen auf den Wunschgegner in der 1. BFV-Runde meinte der Löwen-Fan: „Natürlich die Löwen.“ Die Auslosung findet am 11. Juli in der Spielbank Bad Kötzting statt.