TSV Geiselbullach gegen 1860 München heute LIVE: Löwen ohne Volland und Niederlechner

1860 München spielt im Pokal im Landkreis Fürstenfeldbruck bei Geiselbullach. Für den Bezirksligisten das größte Spiel der Geschichte. Der Live-Ticker.

Vorbericht: München – Die Begeisterung ist nicht aufzuhalten. Zumindest bis jetzt nicht. Der Saisonauftakt des TSV 1860 München in der 3. Liga ist geglückt und die Trikotverkäufe schießen durch die Decke . Zudem lassen das Remis gegen Rot-Weiss Essen und der Sieg gegen den VfL Osnabrück Gutes erahnen. Nun wartet im Bayerischen Totopokal ein Bezirksligist. Kein echter Stolperstein, doch dass der Pokal manchmal seine eigenen Geschichten schreibt, weiß niemand besser als die Löwen.

Seit dem Sieg im Totopokal 2019/20 musste 1860 München immer frühzeitig die Segel streichen. Aus in der Zwischenrunde gegen Türkgücü München (2020/21), Aus im Halbfinale gegen Aubstadt (2021/22) und zuletzt dreimal Schluss im Viertelfinale gegen den FV Illertissen, den FC Pipinsried und die SpVgg Unterhaching. Die große Pokalüberraschung blieb in Runde eins zwar aus, aber Ingolstadt schrammte nur haarscharf an der Blamage vorbei.

1860 dagegen gab sich heuer bislang keine Blöße. In der ersten Runde besiegte die Mannschaft von Patrick Glöckner den SC Reichmannsdorf mit 6:0. Der nächste Gegner, der TSV Geiselbullach, spielt nun eine Liga höher. Statt gegen einen Kreisligisten geht es nun gegen einen Bezirksligisten. Für die Mannschaft aus dem Kreis Fürstenfeldbruck ist es das größte Spiel der Vereinsgeschichte.

TSV Geiselbullach gegen 1860 München im Live-Ticker: Bezirksliga-Trainer ist Löwen-Fan

Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held, selbst einst in der Jugend des TSV 1860, weiß um die klare Rollenverteilung: „Die Löwen sind uns in allen Belangen deutlich überlegen.“ Heute Abend wird der große Sechzig-Fan aber ausnahmsweise nicht seinem TSV 1860 die Daumen drücken. Die Freude auf Kevin Volland, Florian Niederlechner und Co. ist aber auch bei Held ungebrochen. Anstoß in Geiselbullach ist um 18 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.