TSV Gau-Odernheims Stärke: Seit Jahren die gleiche Tugend

Herr Knell, welche Schulnote geben Sie der Oberliga-Hinrunde – und dem ganzen Jahr der Fußballabteilung?

Da kann man eigentlich nichts anderes als die Schulnote Eins minus geben. Irgendwas geht immer ein bisschen besser, aber sportlich haben wir für diesen Verein das Nonplusultra erreicht.