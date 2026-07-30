TSV Gau-Odernheims neue Nummer eins steht fest

Gau-Odernheim. Im Sommer 2025 verließ Leander Schmidt den TSV Schott Mainz. Mehr Spielpraxis wollte sich das Torwart-Talent sichern. In seinen drei Jahren bei Mainz 05 begegnete er Florian Diel, damals Cotrainer der U17. So führten die Wege zum TSV Gau-Odernheim. Neun Spiele in der Oberliga sowie ein Stammplatz im Pokal standen in der Debüt-Saison zu Buche. Nun ist Schmidt am Petersberg die neue Nummer eins – beginnend beim Duell mit den Ex-Kollegen.
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1:3 (0:3) unterlagen die Gau-Odernheimer den Mainzern in Spiesheim. Obwohl Schott-Goalie Robin Balters, der in der Jugend am Petersberg aktiv war, in Minute acht gegen Luis Breitenbruch schon die dritte dicke Chance der Quasi-Gastgeber parierte. Die Mainzer müssen sich unter dem Trainer-Duo Sascha Meeth und Thomas Schwarz – der an alter Wirkungsstätte erkrankt fehlte – erkennbar in ihren Abläufen noch finden. Gau-Odernheim hat seinen Stil definiert und zieht ihn durch.
„Ich fand uns 40 Minuten lang sehr gut“, blickt Diel auf das Gros der ersten Halbzeit. Doch ausgerechnet Schmidts Pressschlag mit seinem früheren Mainzer Mitspieler Righteous Vodi leitete das 0:1 durch Fabian Messinas Heber (16.) ein. Vor dem 0:2 säbelte Konstantin Breiden über den Ball, Daniel Rudi lief frei durch (25.). Seokmin Parks 0:3 war sauber über viele Stationen herausgespielt, wenngleich der entscheidende Pass durch Shai Neal ein Stockfehler war (44.). „Eine Spitzenmannschaft macht aus wenig viel“, sagt Diel, „in Halbzeit zwei haben sie uns dann leben lassen und sehr auf Kontrolle gesetzt.“
Als Balters mit Luis Breitenbruch zusammenrasselte, war die Aufregung groß. In einem Punktspiel hätte es wohl die Rote Karte gegeben. Balters sah nur Gelb, Breitenbruch musste mit Brummschädel und Schmerzen am Brustkorb ins Krankenhaus, Gradi Nkunga versenkte den folgenden Elfmeter (61.). Breitenbruchs Ausfall träfe die Gau-Odernheimer, die im Spiel- und Trainingsbetrieb bislang ohne schwere Verletzungen geblieben sind, hart.
Apropos: Geübt wird seit Freitag in Gau-Heppenheim – wo Diel herzliche Gastfreundschaft verspürte – und nun auch Albig, weil der heimische Naturrasen ausgetrocknet ist. Eine Punktspiel-Rückkehr auf den Kunstrasen in Alzey oder Spiesheim wird wahrscheinlich, wenn das Wetter wie angekündigt heiß und trocken bleibt.
Daheim in Gau-Odernheim gab es zumindest einen Einstand, bei dem die Neuzugänge mit einem Bollerwagen durch die Gemeinde zogen, Aufgaben wie Sackhüpfen und Eierlauf, eine Schrei-und-Renn-Challenge sowie Quizfragen über Dorf und Verein lösten und im Clubheim zur Belohnung noch Gesangsdarbietungen oder Trainer-Parodien zu absolvieren hatten. „Ich mag die Mannschaft, das ist eine sehr homogene Truppe mit gutem Kern“, freut sich der Chefcoach.
Und Schmidt ist die Nummer eins. Der 21-Jährige freut sich über den Lohn seiner Vorbereitung, die Diel als „überragend“ einordnet. „Ich bin extrem froh, dass es so gekommen ist“, sagt Schmidt. Nun wird der langjährige Stammkeeper Daniel Diel die Minderzahl der Einsätze erhalten. Das Duo versteht sich sehr gut, der Youngster nennt den Routinier einen „Mentor“. Vor einem Jahr war der vereinbarte Weg, langfristig die Nummer eins zu werden. „Ich habe das Vertrauen bekommen“, betont Schmidt. Nun steht er im Rampenlicht. Nach dem Spiel ging er mit den alten Mainzer Kumpels noch etwas essen.