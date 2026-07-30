TSV Gau-Odernheims neue Nummer eins steht fest

Daheim in Gau-Odernheim gab es zumindest einen Einstand, bei dem die Neuzugänge mit einem Bollerwagen durch die Gemeinde zogen, Aufgaben wie Sackhüpfen und Eierlauf, eine Schrei-und-Renn-Challenge sowie Quizfragen über Dorf und Verein lösten und im Clubheim zur Belohnung noch Gesangsdarbietungen oder Trainer-Parodien zu absolvieren hatten. „Ich mag die Mannschaft, das ist eine sehr homogene Truppe mit gutem Kern“, freut sich der Chefcoach.

Schmidt: „Ich bin extrem froh, dass es so gekommen ist“

Und Schmidt ist die Nummer eins. Der 21-Jährige freut sich über den Lohn seiner Vorbereitung, die Diel als „überragend“ einordnet. „Ich bin extrem froh, dass es so gekommen ist“, sagt Schmidt. Nun wird der langjährige Stammkeeper Daniel Diel die Minderzahl der Einsätze erhalten. Das Duo versteht sich sehr gut, der Youngster nennt den Routinier einen „Mentor“. Vor einem Jahr war der vereinbarte Weg, langfristig die Nummer eins zu werden. „Ich habe das Vertrauen bekommen“, betont Schmidt. Nun steht er im Rampenlicht. Nach dem Spiel ging er mit den alten Mainzer Kumpels noch etwas essen.