TSV Gau-Odernheim: Zukunft von Trainer Diel geklärt

Florian Diel hat sich, was die neue Saison angeht, entschieden. – Foto: Sport News Südwest

Seit eineinhalb Jahren ist Florian Diel Trainer beim TSV Gau-Odernheim, und seither kannte die Entwicklung nur eine Richtung: nach oben. Auf die Verbandsliga-Vizemeisterschaft folgte der Aufstieg, nun überwinterte der Oberliga-Debütant direkt auf Rang sieben. Klar, dass man am Petersberg sehnlichst auf die Vertragsverlängerung des Erfolgstrainers wartet.

Das Warten hat nun ein Ende. Lange hat er mit sich gerungen. Doch nun hat Diel seinen Vertrag verlängert. Am Freitag unterschrieb der Cheftrainer im Beisein von Vorstandssprecher Oliver Grub, dem neuen Abteilungsleiter Michael Maier sowie den beiden Sportlichen Leitern Sascha Winsi und Lukas Knell seinen neuen Vertrag, ehe die Mannschaft, im Anschluss an eine Videoanalyse, informiert wurde. Es gab Applaus.

Was Diel so lange hat zögern lassen, was ihn nun doch zum Verbleib bewogen hat, wie es mit der Kaderplanung weitergeht und welche strukturellen Veränderungen die Vertragsverlängerungen begleiten, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.