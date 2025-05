TSV Gau-Odernheim: "Wir ziehen es durch, fertig"

Titel-Konkurrent Dudenhofen hatte am Vortag vorgelegt, und der TSV Gau-Odernheim wusste zu kontern. 2:0 (1:0) bezwang der Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga Jahn Zeiskam. Die Pfälzer hatten in der Rückrunde zuvor ebenso viele Punkte geholt wie die Petersberg-Elf und schenkten die Partie keineswegs ab. „Zeiskam war auf jeden Fall gallig. Aber wir waren einen Ticken besser“, urteilt TSV-Trainer Florian Diel.

Der Chancenzettel gibt dem 35-Jährigen recht. Da fanden sich, was klare Dinger angeht, nämlich nur die Platzherren wieder. Der Latten-Kopfball von Fabio Moreno Fell (3.) war das erste Ausrufezeichen. Der Goalgetter schien durch, als – nach einem Abstoß – die Abseitsfahne hoch ging. „Mein Fehler“, rief der Unparteiische Frederic Kaufmann über das Feld (6.). Im Gewühl hatte Belel Meslem, nach Morenos Flankenlauf, das 1:0 auf dem Fuß (9.). Das fiel, endlich, konnte man so früh schon fast sagen, nach Leart Rexhepis Steckpass und Morenos Lupfer (10.).

Der Sturmlauf zu Beginn hatte die erhoffte Wirkung. Fortan ging es mehr und mehr um Kontrolle. Den einen Bock, den Urfan Nassery gern mal pro Spiel schießt, gab es in Minute 17, als der TSV flach aufbauen wollte und ein Pressschlag mit Nico Nagel um Zentimeter neben das Tor flog. Das Gute aus Gau-Odernheimer Sicht: Gefährlicher wurde es nicht mehr, auch wenn Florian Simons Distanzschuss-Doppelpack Schauwert hatte (45.). Meslems Flatterball mit links verfehlte den Winkel um Zentimeter (26.). „Ich war froh, dass er so gut kam“, grinst der Spielmacher mit Blick auf seinen schwächeren Fuß.

Die Chancen-Schilderung aus Durchgang zwei kann deutlich knapper ausfallen. Hoher Ballklau Jannis Maurer, Dribbling Richtung Tor, Querpass auf Moreno, 2:0, Doppelpack und drei Punkte im Sack (74.). Als Moreno später unter Applaus ausgewechselt wurde, hatte auch Meikel Schönweitz, der als Technischer Direktor mit für die U23 von Mainz 05 zuständig ist, genug gesehen. Logisch, dass die Liste der Interessenten mit 44 Saisontoren – 27 mehr als der erste „Verfolger“ in der ligaweiten Schützenliste – immer länger wird. Ganz andere Befürchtungen begleiteten Maurer, dessen Knie nach einem Pressschlag nachgegeben hatte. Der Schienenspieler, der gerade prima in Form ist und, so Diel, 90 Prozent Anteil am 2:0 hatte, konnte nicht mehr auftreten.

Dieser Sieg war harte Arbeit. „Aber die hat sich gelohnt“, betont Meslem, „wir haben es gut gemacht, hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff, waren überall auf dem Sprung.“ Der Gegner hatte, pflichtet Mittelfeld-Nebenmann Luca Dietrich bei, keine 100-prozentige Chance. „Gegen die mit uns beste Mannschaft der Rückrunde muss man das erst mal schaffen.“ In Durchgang zwei galt die Devise, dem Gegner zwar im Zweifelsfall den Ball, nicht aber den Platz zu lassen. „Wir wollten immer dran sein“, sagt Dietrich, „so kamen sie gar nicht zum Zug. Es war wie in der zweiten Halbzeit in Marienborn. Sie können den Ball haben – bei sich in der Hälfte.“

Es geht definitiv im Juni um die Oberliga

„Wir brauchen den Ball nicht zwingend“, bringt Meslem das Konzept auf den Punkt, „Zeiskam ist mit Dudenhofen die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben.“ Da galt es, immer aufmerksam zu sein. „Der Plan war, sie ganz hoch anzulaufen und vom Tor wegzuhalten“, erklärt Diel, „und wir haben das wieder überragend gemacht, mit ganz viel Energie verteidigt. Dann wollten wir im Stile einer Spitzenmannschaft auf das 2:0 warten, das genau so geplant war.“ Dass auch Zeiskam die Platzherren weit vorne zustellte und der TSV keine spielerischen Lösungen dagegen fand, gibt der Chefcoach unumwunden zu. „Aber die brauchten wir auch nicht mehr. Es ist Mai, da geht es um Ergebnisse.“

Eines ist rechnerisch jetzt schon sicher: Im Juni spielt der TSV um die Oberliga. Entweder, weil am 1.6. gegen Schusslicht Rüssingen Rang eins eingetütet wird. Oder, als Vizemeister, danach in der Aufstiegsrunde. Ober im direkten Duell bei Punktgleichheit erst mal um Rang eins oder zwei. Dazwischen liegen knifflige Spiele bei den abstiegsbedrohten FSV Offenbach und SV Steinwenden. „Wir sind gut drauf und brauchen keine Angst zu haben“, betont Dietrich, „die Spiele könnten eklig werden. Wir müssen uns auf Kampf einstellen. Aber wir ziehen es durch, fertig.“ Diel spricht von der „famosen Situation, nur noch Spiele zu haben, in denen es um was geht“. Und seine Elf liefert.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Breiden, Friedrich, Nassery – Weinbach, Juricinec, Dietrich (88. Maier), Maurer (81. Meininger) – Meslem (68. Gümüs) – Moreno (85. Knell), Rexhepi (66. Hahn).