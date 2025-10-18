TSV Gau-Odernheim winkt goldene Woche

Gau-Odernheim. Ein Einwechselspieler hat das Pokalspiel entschieden. Dank Christopher Hahns Doppelpack in der Verlängerung steht der TSV Gau-Odernheim im Verbandspokal-Viertelfinale. Auch am Sonntag (15.30 Uhr) wird der Oberliga-Aufsteiger gegen den SC Idar-Oberstein wieder auf seine Joker setzen. Denn Trainer Florian Diel nutzt die Chance, fünfmal zu wechseln, ausgiebig.

Auf 178 Einsätze kommen seine Feldspieler an den ersten zwölf Spieltagen. 180 wäre das rechnerische Maximum gewesen, nur zwei Wechsel-Chancen ließ Diel verstreichen. Die Zeiten, in denen es nur Startelf und Bankdrücker gab, sind vorbei. „Wir haben nicht elf Stammspieler, das ist eine ganz wichtige Botschaft an meine Mannschaft“, sagt Diel. „Der Großteil der Spiele entscheidet sich nach der 60. Minute.“

Teams, deren Trainer nur die erste Elf im Fokus haben, stehen dann, wenn die meisten Tore fallen, personell geschwächt da. In Büchelberg (3:1 n.V.) kamen in Hahn, Aki Dimitrijevic, Luis Breitenbruch und Leart Rexhepi kleinere, technische, wuselige Spieler rein, dem Matchplan folgend, den Gegner erst mürbe zu machen und dann auseinander zu wirbeln.

„Fünf Wechsel zu haben, ist ein taktisches Mittel“, sagt Diel, „und unsere Kaderbreite ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, auch weil wir auf unterschiedliche Spielertypen gesetzt haben.“ Zudem lassen sich Fitnessdefizite leichter ausgleichen. Zwei Spieler auf einer Position haben jeweils Luft für eine Halbzeit? Lässt man sie halt nacheinander spielen. All diese Chancen, die das Regelwerk bietet, nutzt Diel ausgiebig.

Zumal sich so auch die Belastung steuern lässt in der Saisonphase, in der das Verletzungsrisiko für gewöhnlich rapide ansteigt. Und Offensive und Mittelfeld hat der TSV-Trainer ziemlich vollzählig beisammen, sodass niemand sich durchschleppen muss. Wobei, Kenan Dogan wurde bei seinem Startelf-Debüt noch lange „durchgejagt“, wie Diel sagt, nachdem der Neuzugang schon signalisiert hatte, gern vom Feld zu wollen. Wer die knackige Vorbereitung verpasst, muss eben danach lernen, wo er da unterschrieben hat.

SC Idar-Oberstein bringt Marco Reich als Trainer mit

Nun gilt es, aller Voraussicht nach, Abschied zu nehmen. Auf das Spiel gegen den Vorletzten, der jüngst im ehemaligen FCK-Profi und Nationalspieler Marco Reich einen neuen Chefcoach installiert hat, folgen sechs Pflichtspiele in der Fremde, ehe Arminia Ludwigshafen am 30. November kommt. An den Petersberg? Ein so spätes Rasenspiel wäre die absolute Ausnahme, doch das Geläuf soll bestmöglich geschont werden. Der kleine Kunstrasen wäre nur zulässig, wenn die Gäste zustimmen. Vielleicht muss auf eine fremde Spielstätte ausgewichen werden.

So oder so will die Mannschaft den eigenen Fans dringend den zweiten Heimsieg bescheren. Noah Juricinec, Belel Meslem und Julian Meininger sind angeschlagen. Wechsel in der Startelf gibt es ganz bestimmt. Es winkt, beginnend mit dem 3:0-Sieg in Diefflen, die „goldene Woche“. Zuvor hatte sich die Mannschaft auf 21 Hinrundenpunkte eingeschworen. 17 sind es schon.

„Ich glaube, wir stehen gerade hervorragend da“, hält Diel fest, das Pokal-Viertelfinale inklusive. Das ist auf kommenden Mittwoch angesetzt, doch der TSV drängt auf Verlegung. Der Rahmenterminplan ließe es zu, erst Mitte März steht das Halbfinale an. Und das erreichte der TSV bislang erst einmal, im März 2018 unterlag man daheim Waldalgesheim 0:1.