TSV Gau-Odernheim: Traumtor und Elfmeter-Ärger

Wobei, eigentlich waren sich Florian Diels Schilderung zufolge so ziemlich alle einig, Schiri Athanasios Fasulas ausgenommen. Maurice Straub läuft in den Strafraum, legt sich den Ball rechts an Pierre Radetz vorbei, will selbst links vorbei gehen. Der Gau-Odernheimer Verteidiger fährt das Bein extra noch ein und dreht sich zur Seite, doch der SVA-Angreifer läuft auf ihn auf, fällt – und der Pfiff ertönt. Je häufiger man sich den Video-Mitschnitt anschaut, desto merkwürdiger wird diese Entscheidung, die auch aus den Reihen der Platzherren als höchst unerwartetes Geschenk eingeordnet wurde. Dominik Kaiser (84.) nahm es dankend an.

So bitter diese Entscheidung war – das Spiel hätte längst entschieden sein können, wenn nicht müssen. Zwei Freistöße hatte der TSV versenkt. Noah Juricinec nahm vom Mittelkreis an vier Schritte Anlauf und knallte die Kugel aus weit über 30 Metern links oben in den Knick. Ein Schuss wie ein Strich. Etwas Rückenwind und ganz viel Schussgewalt ergaben ein spektakuläres Traumtor (24.). Eine ganze Ecke dichter dran, tat es ihm Belel Meslem gleich und schlenzte einen Freistoß über die Mauer (29.). Schon Saisontor Nummer sechs für den 27-Jährigen.

Chancen für deutlich mehr Tore

Und dabei hätte es bei weitem nicht bleiben müssen. „Wenn wir das 3:0 machen, gewinnen wir noch höher“, ist sich Diel sicher. Doch Gradi Nkungas Drehschuss lenkte der Keeper noch über den Kasten, Emre Gümüs rutschte an Meslems Querpass vorbei und scheiterte allein vor Timo Müller. Ein drittes, viertes, fünftes TSV-Tor sah Diel kommen. Stattdessen fiel „gefühlt aus dem Nichts mit dem ersten Angriff“ des Gegners das Anschlusstor durch Patrick Jantzen (70.). Mit dem Rückenwind kamen die Saarländer plötzlich auf – und zu ihrem Elfmeter-Geschenk.

Wobei es dabei nicht einmal hätte bleiben müssen. Christopher Hahn setzte sich durch – und bekam ein Offensivfoul gepfiffen. Zudem unterband Straub einen verheißungsvollen Konter und nahm dafür die Ampelkarte in Kauf (86.). „Wir waren noch weiter am Drücken, ohne gefährlich zu werden“, resümiert Diel und zeigt sich mit dem Punktgewinn „überhaupt nicht zufrieden“.

TSV bindet drei Top-Talente

Ganz anders ist die Gau-Odernheimer Gefühlslage bezüglich der ersten drei Personalentscheidungen für die neue Saison. „Ligaunabhängig“, wie es ausdrücklich heißt, haben Hannes Zundel, Leander Schmidt und Christopher Hahn ihre Zusage gegeben, zu bleiben. Ein 19- und zwei 20-Jährige, die, so der TSV-Trainer, „die Gesichter der Zukunft sein sollen“.

Diel betont: „Das sind Jungs, die sehr früh in ihrer Aktiven-Laufbahn beweisen, dass sie Oberliga-Format haben. Daher haben wir früh das Gespräch gesucht, um direkt Zeichen zu setzen.“ Hahn und Zundel waren in den letzten beiden Jahren U19-Kapitäne, Schmidt kam als großes Torwart-Talent im Sommer von Schott Mainz.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Schrod, Radetz – Dogan (57. Maurer), Breitenbruch (75. Maier), Kohlstadt (57. Dietrich), Zundel – Gümüs (73. Hahn) – Nkunga, Meslem (73. Dimitrijevic).