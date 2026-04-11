TSV Gau-Odernheim stürzt den Spitzenreiter

Luis Breitenbruch traf zur Gau-Odernheimer Führung. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Die Bedeutung dieses Teilerfolgs ist in Punkten gar nicht auszudrücken. „Wir haben den ersten Sieg des Jahres 2026 geholt“, sagt Trainer Florian Diel etwas faktenwidrig, aber der moralischen Bedeutung entsprechend. In der dritten Minute der Nachspielzeit sicherte Belel Meslem seinem TSV Gau-Odernheim ein 2:2 (0:0) beim bisherigen Oberliga-Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II. Ein Punkt für die Tabelle, Balsam für die Seele und neuer Treibstoff für den Motor der Gau-Odernheimer.

„Wir haben es wirklich gut gemacht“, resümiert Diel, „die Jungs sind perfekt im Matchplan geblieben, und da ist unfassbar viel aufgegangen, was in den letzten Wochen nicht aufgegangen ist.“ Dazu zählten weit höhere Ballbesitzanteile für die Pfälzer. Der TSV stemmte sich im 5-2-3-Block entgegen, und das lange erfolgreich. „Der FCK hatte seinen ersten Torschuss in der 38. Minute“, betont Diel.

Nach einem langen Einwurf ließ Meslem den Ball aus der Drehung an den Innenpfosten und von da ins Netz flippern. „Solche Tore fallen, wenn du dran glaubst“, sagt Diel. Eben dieser Glaube schien zuletzt zu schwinden, mit vier Spielen ohne Tor, nur durchbrochen vom 2:2 gegen Schlusslicht Eppelborn. Ausgerechnet beim bislang so beeindruckend performenden Primus, mit gründlich durchrotierter Elf, war er wieder da.

Philip Kohlstadt hatte bis dahin schon zwei Mal aufs FCK-Tor gezielt. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs kamen die Pfälzer zu drei Halbchancen. Das machte den Pausenstand leistungsgerecht, wie Diel findet. Der Dreifach-Wechsel des Spitzenreiters zum Seitenwechsel passte zu dieser Lesart. Und mit etwas Verzögerung drehte der Zweitliga-Unterbau, mit fünf Mann mit Profiverträgen an Bord, kräftig auf.

Auf die Führung folgt schnell der Rückstand

Glück hatte der TSV bei einem gegnerischen Pfostentreffer, auf den rasch und etwas aus dem Nichts das eigene Tor folgte. Gradi Nkunga machten einen langen Ball gut fest, die Gäste spielten den Angriff sauber aus, Nkunga legte auf Luis Breitenbruch, der bei seinem Ex-Verein traf (61.). „Ein überragender Angriff“, freut sich Diel.

Der Haken: Der FCK schlug prompt zurück. Vladislav Fadeev verwandelte einen Freistoß (64.), der haltbar schien. Kurz drauf zeichnete sich Leander Schmidt mit einer Glanzparade aus. Gegen Felix Geislers Treffer, nach Lauterer Gegenpressing und wiederum starker Passfolge, war der TSV-Torwart machtlos (67.).

Langes Lauern und energischer Schlussspurt

Der Chefcoach entschied sich, sein Team zunächst im defensiven Block zu belassen, um bis zum Schluss eine Hand am Ergebnis zu haben. Der FCK schien zufrieden, das Spiel auf seine Seite gezogen zu haben. Hinten raus warf der TSV dann alles nach vorne. Das 2:2 war nicht der erste Abschluss in dieser Phase. Die Joker stachen, Leart Rexhepi brachte in kurzer Zeit große Energie rein, Meslem war der Matchwinner.

Ja, es war ein Unentschieden. Aber nur vom Ergebnis her. Diel schwärmt: „Die Stimmung war gigantisch, weil du viel Dreck gefressen hast die letzten Wochen. Wir hatten das notwendige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Das war definitiv ein Ausrufezeichen. Dieser Punkt fühlt sich brutal gut an. Eine krasse Mannschaftsleistung, bei der viel geklappt hat, was uns voriges Jahr über Monate ausgezeichnet hat.“

TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Radetz, Schrod, Hofmann – Zundel, Juricinec (87. Rexhepi), Maier (57. Dietrich), Meininger – Breitenbruch (71. Gümüs), Nkunga (71. Meslem), Kohlstadt (57. Hahn).