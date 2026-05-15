TSV Gau-Odernheim plant zweiten »Coup«

Gut drauf auch gegen Emmelshausen-Karbach? Julian Oliver Meininger vom TSV Gau-Odernheim (links) überläuft Julian Kern vom FV Diefflen. Foto: Marc Braner/pakalski-press

Gau-Odernheim. Freitagabend, Flutlicht – so hat der TSV Gau-Odernheim sein Debüt in der Oberliga gegeben. Das 1:0 gegen Gonsenheim wies den Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt. An diesem Freitag, 19 Uhr, gibt es gegen den FC Emmelshausen-Karbach am Petersberg erstmals wieder Flutlicht-Feeling zum Start ins Wochenende.

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So gut die Saison auch läuft – ein Heimsieg gegen ein Team aus dem oberen Drittel fehlt noch. Auswärts gab es, mit 80 Minuten Überzahl, den 3:1-Coup in Karbach. Für den Tabellenvierten geht es schon länger um keine Klassenziele mehr. Mit 16 Toren und zehn Punkten aus vier Spielen leben die Gäste diese Unbeschwertheit auf der Abschiedstour von 24-Tore-Mann Max Wilschrey (wechselt in die Oberliga Niederrhein) aus.