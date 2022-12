TSV Gau-Odernheim: Noch schweigt die innere Stimme Christoph Hartmüller steckt im Dilemma, was seine Trainer-Zukunft beim Verbandsligisten anbelangt

Gau-Odernheim. Christoph Hartmüller strahlt große Gelassenheit aus: „Es ist wirklich nicht so, dass ich ständig darüber nachdenke, welche Mannschaft ich in der nächsten Spielzeit betreue”, sagt der Trainer des Verbandsligisten TSV Gau-Odernheim. Sicher, hier und da hat der 36-Jährige mal mit den Gedanken gespielt, was für ein weiteres Jahr am Petersberg spräche - und halt auch, was dagegen spräche. Insofern gleicht dieses Jahr allen vorangegangenen.