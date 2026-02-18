TSV Gau-Odernheim: »Noch nicht mit Ruhm bekleckert«

Gau-Odernheims Trainer Florian Diel sieht eine typische Wintervorbereitung seiner Mannen. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Gau-Odernheim. Das Fastnachtswochenende war zugleich Bergfest für den TSV Gau-Odernheim. Die erste Hälfte der Vorbereitung auf ihre Rest-Rückrunde haben die Oberligafußballer vom Petersberg hinter sich. Mit vier Testspielen, die Trainer Florian Diel eigentlich als acht Partien wertet, denn zur Halbzeit wurde jeweils komplett durchgewechselt.

„Zäh“ nennt der Chefcoach die Partien alles in allem: „Grundsätzlich waren die Spiele okay, aber mit Ruhm haben wir uns noch nicht bekleckert.“ Es ging gegen Oberligist Rot-Weiß Walldorf (2:2) sowie die Verbandsligisten FC Basara Mainz (1:1), VfB Bodenheim (1:1) und TuS Kirchberg (2:1). Unbesiegt, aber nur selten glanzvoll. Insgesamt defensiv stabil, aber nie mit weißer Weste. Und ohne das designierte Highlight, denn Eintracht Frankfurt II hatte kurzfristig abgesagt. So konnte zumindest die bislang einzige, witterungsbedingt ausgefallene Trainingseinheit nachgeholt werden.

Beim Verbandsliga-Vorletzten aus Bodenheim konnten die Gau-Odernheimer üben, was sie mit viel Ballbesitz anfangen. Ein verunglückter Rückpass brachte den Rückstand durch Khaled Abou Daya. Meslem glich per flachem Distanzschuss prompt aus – und tütete mit einem Doppelpack den Sieg in Kirchberg ein. Der Rheinlandliga-Elfte steht unmittelbar vor seinem Saisonauftakt. „Schön, mal wieder ein Spiel gewonnen zu haben“, sagt Diel. Ein hoher Ballgewinn und eine Kombination führten zu den Toren.

Gegen Walldorf, immerhin Sechster der Hessenliga und schon in der vierten Vorbereitungswoche, glichen Miles Hofmann und Luis Breitenbruch im ersten Gau-Odernheimer Testspiel mit einem Doppelschlag aus. Gegen Aufstiegsaspirant Basara tags drauf hatte der TSV in Durchgang eins alles im Griff, ein Eigentor nach Belel Meslems Hereingabe brachte die Führung. Diel freute sich über viele fußballerische Lösungen seiner Elf. Nach dem Seitenwechsel galt es, dem Positionsspiel der Mainzer Japaner zu trotzen, was bis auf Torben Seibs Ausgleich nach einem Standard gut gelang.

Doppelpack für Petersberger am Wochenende

Wer Diels Mannen am heimischen Petersberg spielen sehen will, sollte diesen Mittwoch (19.30 Uhr) vorbeikommen, wenn in der TSG Bretzenheim der nächste Verbandsligist auf dem Kunstrasen antritt. Neben zwei Trainingseinheiten bietet die Woche auch Spiele beim SV Gimbsheim (Samstag, 15.30 Uhr) und dem VfB Ginsheim (Sonntag, 15 Uhr), in denen Diel wieder durchwechseln und die andere Hälfte des Aufgebots jeweils noch trainieren lassen wird. Die Generalprobe auf den Liga-Start am 8. März in Alzey gegen die Sportfreunde Eisbachtal steigt am 1. März (15.30 Uhr) bei Ligakonkurrent SV Gonsenheim.

„Es ist bislang eine typische Wintervorbereitung“, sagt Diel mit Blick auf einige Kranke und auch Verletzte. Sechs bis acht Mann fehlen im Schnitt pro Spiel und Einheit. Ben Völker hat sich eine Zehenverletzung zugezogen. Im Sturm ist die Personallage derzeit dünn, weil Gradi Nkunga (muskuläre Probleme in der Wade) und Aki Dimitrijevic (Zerrung im Oberschenkel) fehlen. Christopher Hahn ist wieder im Lauftraining, Leart Rexhepi feierte am Wochenende zwei Kurzzeit-Comebacks nach langwierigen Schambeinproblemen.

Neben Miles Hofmann war dies die Chance für Maximilian Mlaka und Nick Fügen, sich als Sturm-Alternativen zu bewähren. Auch ihr A-Jugend-Kollege Finn Weyrauch wurde für die Vorbereitung hochgezogen. Diels Zwischenfazit: „Es ist schon ein Sprung vom Jugend- in den Herrenfußball, auch von der Intensität her. Sie tun sich schwer, auch wenn man immer mal wieder ihre Klasse aufblitzen sieht.“ Der Plan ist aktuell, das Trio nach der Vorbereitung wieder zur U19 zu schicken, denn dort geht es um den Regionalliga-Verbleib.

Hohes Fitnesslevel als Basis für erfolgreichen Diel-Fußball

„Der Fitnesszustand ist okay“, blickt Diel auf seinen Kader, auch wenn es da und dort noch individuellen Nachholbedarf gebe. „Ich bin froh, dass wir noch drei Wochen Zeit haben.“ Auch wenn eine so lange Vorbereitung nach wiederum langer Spielpause über Weihnachtszeit und Jahreswechsel hinweg durchaus zehren kann. „Wir bewegen uns, mit fünf Tagen Fußball die Woche, körperlich am Limit“, betont der Trainer. Eine gute Kondition ist in Diels Spielphilosophie essenziell, an ihr sollte es erneut nicht fehlen.

Anders steht es für den Moment um die Offensiv-Abläufe, auf die der 36-Jährige in dieser Vorbereitung besonderen Wert legen wollte. Apropos, anlässlich seines Geburtstags lud Diel sein Team zum Essen ein. Ein weiterer Mannschaftsabend wird folgen, bis endlich die Liga wieder startet.