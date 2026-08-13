TSV Gau-Odernheim: Nach wildem Pokalritt wartet Wittlich

Gau-Odernheim. Dritter Doppelpack, zum dritten Mal das Spiel gedreht, das genügte dann. Eine Drittrunden-Partie der Sorte „Manche mögen's wild“ erlebten die Oberliga-Fußballer des TSV Gau-Odernheim beim zwei Klassen tiefer angesiedelten SV Gimbsheim. 0:1, 2:1, 2:3, 4:3, sechs Tore in Durchgang zwei – spannend war es.
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Ein „cooles Spiel“ sah Florian Diel, der Gegentore sonst weniger gelassen nimmt. Aber der Pokal hat halt seine eigenen Gesetze. Leichte Verunsicherung sah der TSV-Trainer in einer wilden Partie bei seiner durchrotierten und recht jungen Elf. Und dann fing sich Daniel Diel auch noch einen Schuss aufs kurze Eck fast von der Außenlinie (Finn Cleres/13.). Einer der sehr seltenen, klaren Fehler des Torwart-Routiniers.
Mit drei Wechseln und viel Feuer kam der TSV aus der Kabine. Florian Diel, der vor dem Seitenwechsel schon drei Hochkaräter bilanziert hatte, zählte weitere fünf Großchancen binnen rund einer Viertelstunde. Effektivität ist diese Saison, ohne Goalgetter Belel Meslem, ein Thema. Luis Breitenbruch nach einer Flanke (53.) und Christopher Hahn nach einem langen Einwurf (61.) sprangen in die Bresche.
Doch Vincent Haber nach einem Standard aus dem Rückraum (65.) und Adriano Fragomeli im Konter (71.) drehten die Partie zurück. Nun war es richtig stimmungsvoll, wobei Diel von einer sehr fairen Begegnung spricht. Noah Juricinec verwandelte einen von Silvio Roos rausgeholten Elfer (80.) und steckte auf den Gefoulten durch, der in der Mitte den ebenfalls erst 19-jährigen Benjamin Patschke frei spielte (87.).
Damit sicherten sich die Gau-Odernheimer ein attraktives Heimspiel. Denn am Morgen danach wurde für die vierte Runde ein Heimspiel gegen den Sieger der Partie TSV Schott Mainz gegen Wormatia Worms ausgelost. Das Duell der Oberliga-Großkaliber steigt kommenden Dienstag (19.30 Uhr, im VRM-Livestream). „Ein grandioses Horror-Los“, sagt Diel, „mich ärgert und freut es zugleich, weil du als Oberligist ganz selten Heimspiele bekommst. Aber so früh im Wettbewerb schon so einen Klopper zu bekommen, ist auch brutal ärgerlich.“
Bereits am Samstag um 17 Uhr geht es im Liga-Alltag bei Rot-Weiß Wittlich weiter. Ein Aufsteiger, der mit zwei Siegen zum Start direkt die Euphorie mitnahm und mit viel höherklassiger Erfahrung ausgestattet ist, am schillerndsten Ex-FCK-Profi Jan-Lucas Dorow. „Es ist direkt die zweite sehr weite Auswärtsfahrt“, blickt Diel auf den 2:1-Auftakt in Auersmacher zurück. Das 0:1 gegen Gonsenheim kostete neben den Punkten auch Jakob Friedrich. Der Kapitän bekam nach seiner Roten Karte ein Spiel sowie ein weiteres auf Bewährung aufgebrummt.
Den Pokal nutzte Diel zur Rotation, nur drei Mann verblieben in der Startelf. In Wittlich dürfte im großen Stil weiter rotiert werden. Am Dienstag begrüßte Diel erstmals in seiner Amtszeit seinen gesamten Kader im Training. Das könnte nun wieder daheim stattfinden. Der Chefcoach liebäugelt damit, sich auf dem heimischen Kunstrasen auf das Geläuf in Wittlich vorzubereiten. „Uns tut auch das Gefühl gut, wieder mal zu Hause zu sein.“
Kommende Woche könnte der heimische Rasenplatz wieder zur Trainings- und Spielstätte werden. Gegen den nächsten Aufsteiger Ahrweiler BC (23. August) und die TuS Koblenz (29. August) folgen zwei Heimspiele. Und dann, planmäßig am 2. September, das nächste Pokalspiel.