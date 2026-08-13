TSV Gau-Odernheim: Nach wildem Pokalritt wartet Wittlich

Bereits am Samstag um 17 Uhr geht es im Liga-Alltag bei Rot-Weiß Wittlich weiter. Ein Aufsteiger, der mit zwei Siegen zum Start direkt die Euphorie mitnahm und mit viel höherklassiger Erfahrung ausgestattet ist, am schillerndsten Ex-FCK-Profi Jan-Lucas Dorow. „Es ist direkt die zweite sehr weite Auswärtsfahrt“, blickt Diel auf den 2:1-Auftakt in Auersmacher zurück. Das 0:1 gegen Gonsenheim kostete neben den Punkten auch Jakob Friedrich. Der Kapitän bekam nach seiner Roten Karte ein Spiel sowie ein weiteres auf Bewährung aufgebrummt.