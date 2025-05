TSV Gau-Odernheim marschiert weiter

Der TSV Gau-Odernheim bleibt Spitzenreiter in der Fußball-Verbandsliga. Und man kann nur den Hut ziehen, welche mentale Stabilität der Überraschungs-, wenn nicht Sensations-Erste an den Tag legt. Zum zweiten Mal legte Verfolger FV Dudenhofen vor, zum zweiten Mal wurden knifflige Aufgaben souverän gelöst. Das 5:1 (2:1) beim FSV Offenbach war begleitet von einigen Rückschlägen, wie Trainer Florian Diel betont: „Das macht mich noch stolzer auf meine junge Mannschaft.“

Rückschlag Nummer eins ereignete sich nach einem langen Ball, den die sonst so sichere TSV-Deckung unsauber verteidigte. So kam Mex Messerschmitt am langen Pfosten zum Pfälzer 1:0 (9.). Fabio Moreno Fell konterte prompt, nach Julian Meiningers Ball in die Tiefe und Doppelpass mit Belel Meslem (16.). Doch die nächsten beiden Szenen, die die Rüben zum Rattern bringen könnten, folgten auf dem Fuße.

Vorher bewies Moreno, dass ihn weder die vielen an einem Transfer interessierten Clubs noch selbst dickste vergebene Chancen davon ablenken können, seine irrwitzige Torejagd fortzusetzen. Ballgewinn in der eigenen Hälfte, Schnittstellenpass durch Noah Juricinec, und der 24-Jährige ließ es zum 46. Mal in dieser Saison klingeln (36.).

Erst liefen die Gäste drei gegen null auf den FSV-Keeper, wie Diel berichtet. Doch Moreno sprang der Ball ans Knie und von da dem Keeper in die Arme. Dann gab es Elfmeter, den diesmal Meslem verballerte. Weil zuletzt auch Moreno, trotz Fabel-Quote, vom Punkt schwächelte, hatte Diel diesmal dem Spielmacher die Aufgabe übertragen. Doch den Strafstoß-Bann musste später ein anderer brechen.

Der Tor-Fluch ist endlich gebannt

Eine verdiente Halbzeit-Führung, allen Unwägbarkeiten trotzend, sah Diel. „Wir haben in der Pause unser Anlaufverhalten ein bisschen optimiert und dann eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt.“ In der Leart Rexhepi besondere Nervenstärke bewies. Wieder gab es Elfer, und der 21-Jährige, der seit Anfang Oktober auf ein Tor für die erste Mannschaft gewartet hatte, schnappte sich die Kugel. Moreno gab sie her, Rexhepi verwandelte (60.) und ließ zentnerweise Steine vom Herzen purzeln.

Dass die TSV-Offensive mehr ist als Ausnahmespieler Moreno, bewiesen auch zwei Joker. Christopher Hahn machte nach einem langen Ball mit einer Einzelaktion und seinem zehnten Saisontor den Deckel drauf (79.) und legte nach Steckpass von Emre Gümüs für Lukas Knell quer (87.). Damit war der siebte Sieg am Stücke in trockenen Tüchern. Diel hatte untersagt, sich vor dem Spiel mit dem Dudenhofener Zwischenstand zu befassen, was naturgemäß durch den Informationsfluss aus dem Zuschauerraum torpediert wurde. Doch erneut hielt seine Mannschaft dem Druck stand.

"Und dann dominieren wir hier Offenbach so"

Einen „klar verdienten Sieg, der auch in der Höhe in Ordnung geht“, sah der Chefcoach, den das seitens der Gastgeber äußerst ruhige Umfeld irritierte. Hatten die Offenbacher ihre letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt schon aufgegeben? Das erneut „sehr gute Aufbau- und Übergangsspiel“ der Pfälzer hob Diel hervor. „Wir haben mit unserer Wucht und Geradlinigkeit dagegen gehalten. Wir befinden uns gerade in einer heftigen Situation. Trotzdem dominieren wir hier auswärts einen FSV Offenbach, wo wir immer Probleme hatten, so.“ Da könne man nur den Hut ziehen.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Breiden, Friedrich, Nassery – Weinbach, Juricinec (84. Knell), Dietrich (75. Maier), Meininger – Meslem (75. Gümüs) – Moreno (80. Dimitrijevic), Rexhepi (62. Hahn).