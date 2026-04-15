TSV Gau-Odernheim: Kantersieg gegen Cosmos

Alle abgehängt: Leart Rexhepi trug sich in die Torschützenliste ein. – Foto: Mirco Metzler

Der erste Sieg im neuen Fußballjahr ist da – und was für einer. 5:0 (4:0) hat der TSV Gau-Odernheim den FC Cosmos Koblenz bezwungen, überrumpelt, zerlegt. Schon das 1:0 in Minute 13 wirkte überfällig, und der 4:0-Pausenstand erinnerte an rauschende Verbandsligazeiten. Nur, dass es hier darum ging, sich gegen einen direkten Konkurrenten von der Abstiegszone in der Oberliga fernzuhalten.

„Wir haben sie läuferisch und kämpferisch aufgefressen“, resümiert Juricinec. Nach 70 Sekunden hatte Luca Dietrich aus spitzem Winkel die erste Chance, in Minute zehn verzog Aleksandar Dimitrijevic aus zehn Metern. So entschlossen offensiv, im ganzen Mannschaftsverbund, hatte man den TSV ewig nicht mehr gesehen. „Wir wollten sie mit frischem Personal, das mit etwas mehr Raum sehr kreativ sein kann, überraschen, aggressiv und aktiv sein“, sagt Trainer Florian Diel, „das Freistoß-Tor öffnet das Ganze. Aber wir haben sie in der ersten halben Stunde auch überrannt.“

„Wir waren ab der ersten Minute komplett heiß“, sagt Defensivspezialist Noah Juricinec, der an den ersten beiden Toren maßgeblich beteiligt war. Erst flutschte ein Freistoß aus der Distanz, der recht haltbar aussah, an den Pfosten durch und prallte vom Rücken von Keeper Enrico Grenz ins Tor (13.). Dann dribbelte sich Juricinec, nach einer gelungenen Gegenpressing-Aktion, zur Grundlinie durch und legte für das 2:0 vor, das Belel Meslem im Duett mit Verteidiger Yehor Kokot über die Linie drückte (16.).

Rexhepis herrlicher Treffer

Das 3:0, ein feiner Heber von Leart Rexhepi nach Dimitrijevics Chipball vor das Tor (28.), war wiederum logischer Ausdruck des Spielverlaufs. Als Urfan Nassery kurz danach nach einer Ecke fast ein Eigentor unterlaufen war, klärte ein Kollege auf der Linie. „Das sind alles super Einzelspieler“, blickt Juricinec auf die „Cosmonaten“, „wir wollten als geschlossene Mannschaft dagegen halten und wussten, dass wir läuferisch und kämpferisch besser sind.“

Spätestens mit dem 4:0 war die Messe gelesen. Im Anschluss an einen Standard flankte Dietrich noch mal rein, Konstantin Breiden traf per Kopf (45.). Logisch, zumal in einer Englischen Woche, dass der TSV es danach kontrollierter anging. Wobei allein Luis Breitenbruch drei exzellente Schusspositionen hatte, ehe sein Pass auf Meslem zu Christopher Hahns Abstauber-Tor führte (73.). Und Koblenz? Zwang Daniel Diel im TSV-Tor einmal aus der Distanz zu einer Glanztat, kickte mitunter gefällig, über aber keinerlei Druck aus.

Gegen den FCK macht es klick

Irgendwann in der ersten Halbzeit beim 2:2 beim 1. FC Kaiserslautern II am Wochenende, blickt Juricinec zurück, hat es klick gemacht. „Da kam das Gefühl auf, dass wir mithalten können. In den Wochen vorher wäre uns, glaube ich, nicht am Ende noch das 2:2 gelungenen.“ Doch so wuchs das Zutrauen, der Glaube, der nun zu diesem überzeugenden Sieg führte.

„Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute versagt“, resümierte der gelbrot-gesperrte Cosmos-Trainer Admir Softic. „Damit ist alles gesagt“, hielt Cotrainer Peter Neustädter fest. Einzig Leon Rashica sorgte, mit Ampelkarte und eher zweifelhaftem Abgang, noch für Aufsehen (90.).

TSV Gau-Odernheim: Diel – Breiden (83. Hofmann), Schrod, Nassery – Zundel, Juricinec, Dietrich (74. Maier), Meininger – Dimitrijevic (46. Breitenbruch) – Rexhepi (61. Hahn), Meslem (83. Gümüs).