TSV Gau-Odernheim im Reisestress

Gau-Odernheim. „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Das wusste schon der Dichter Matthias Claudius vor zweieinhalb Jahrhunderten. Sechs Auswärtsspiele nacheinander stehen nun an für die Oberliga-Fußballer des TSV Gau-Odernheim. Das Ziel, beginnend Samstag (15.30 Uhr) beim SV Auersmacher: möglichst viele weitere Erfolgsgeschichten schreiben.

TSV-Trainer Florian Diel konnte mit dem Resultat zum Ausklang der Englischen Woche gut leben, auch weil die am Ende kräftig improvisierte Fünferkette fast gar nichts zuließ. Die Zonen, die seine Spieler gern für Ballgewinne und Schnellangriffe nutzen, überspielten die Gäste konsequent. „So haben uns die Mittel gefehlt, deren Verteidigung Mann gegen Mann zu knacken, und sie waren sehr fleißig“, resümiert Diel. „Ich bin ein Freund davon, weiterhin kleinere Brötchen zu backen. Viele davon machen auch satt.“

13 seiner 18 Punkte hat der Aufsteiger in der Fremde geholt. Das hat damit zu tun, dass die Großkaliber der höchsten Amateurspielklasse sich am Petersberg die Klinke in die Hand drückten. Und damit, dass die Gau-Odernheimer Kerntugenden – gemeinsam gallig verteidigen, im Pressing und/oder Umschaltspiel auf Chancen lauern – auswärts für gewöhnlich besser zum Tragen kommen. Musterbeispiel zuletzt: das umkämpfte, chancenarme 0:0 gegen den Vorletzten Idar-Oberstein daheim.

Unterschiede zwischen den Oberliga-Teams auch bei Auswärtsfahrten erkennbar

Womit wir bei Benny Wilhelm wären. Der nämlich ist nicht nur Sportdirektor und Greenkeeper, sondern sorgt bei längeren Auswärtsfahrten auch für vielfältig belegte Laugenzöpfe und Baguettes. Teammanagerin Simone Trier und Betreuer Dieter Baum organisieren zwei, drei Kleinbusse, die die Spieler dann im Pulk an Treffpunkten, meist bei Alzey, einsammeln. Zudem werden Fahrten privat geleistet. Wenn man sieht, wie viele Teams nach Auswärtsspielen vor großen Bussen und dampfenden Töpfen vom Caterer stehen, zeigt sich auch hier, mit welch bescheidenen wirtschaftlichen Mitteln und großem Aufwand der TSV in der Oberliga mitmischt.

Und das höchst erfolgreich. Weil aus der Regionalliga aktuell nur ein Absteiger droht, müssten aus der Oberliga drei oder vier Teams runter. Heißt: Der TSV hat doppelt so viele Punkte wie der potenzielle erste Absteiger. Und will bei kampfstarken Saarländern in der Gemeinde Kleinblittersdorf unmittelbar an der französischen Grenze nachlegen. Dann geht es zu Top-Sechs-Team Karbach, Mitaufsteiger und Tabellennachbar Wiesbach sowie am 12. November, dank entgegen kommender Gastgeber, im Pokal-Viertelfinale nach Kandel. Und damit sind die vorweihnachtlichen Reiseanlässe noch lange nicht vollzählig.