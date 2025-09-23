TSV Gau-Odernheim im Pokal bei »Top-Gegner« gefordert

Gau-Odernheim. Über drei Wochen ziehen sich die Achtelfinals im Verbandspokal hin. Den Auftakt bestreitet an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) der TSV Gau-Odernheim beim SV Büchelberg. Landesliga-Erster gegen Oberliga-Aufsteiger lauten die Vorzeichen. „Ein schweres Los“, sagt TSV-Trainer Florian Diel mit Blick auf die Fahrt an den südöstlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz unter der Woche, die zum beruflich bedingten Ausfall von Luca Dietrich führt.

Und auch mit Blick auf die Qualität der unbesiegten Platzherren um Spielertrainer Kevin Apfel: „Ein Top-Gegner mit Verbandsliga-Niveau, der gut drauf ist. Wir brauchen einen sehr guten Fokus, weil wir unbedingt ins Viertelfinale einziehen wollen.“ Der Dorfclub aus dem Bienwald scheiterte zuletzt zweimal als Vizemeister in den Aufstiegsspielen, gegen Hauenstein und Hohenecken.

Pflichtspiel-Duelle mit der Petersberg-Elf gab es noch nicht. Diel kündigt dosierte Rotation in einem Ausmaß, wie sie auch in der Liga praktiziert wird, an. Daniel Diel soll wieder im Tor stehen. Im Viertelfinale war der TSV zuletzt vor drei Jahren gegen Schott Mainz (3:5 n.V.), bis ins Halbfinale ging es 2017/18 (0:1 gegen Waldalgesheim).