TSV Gau-Odernheim im Derbyfieber: Wormatia Worms kommt

„Wir werden in dieser Liga auf eine ganz andere Art und Weise gefordert“, hält Friedrich fest. „Ganz viele sehen uns als Abstiegsfavoriten Nummer eins.“ Und doch geben die bereits eingefahrenen neun Punkte das Zutrauen, zurecht dort zu spielen, wo man spielt. Das Spieltempo, wie schnell Fehler bestraft werden, da liegen für den Kapitän die größten Unterschiede zur Verbandsliga: „Je besser wir das Ganze annehmen, desto besser werden wir. Unser großer Vorteil ist, dass wir eine sehr fitte Truppe sind. Das wird sich über die komplette Saison bemerkbar machen.“

Florian Diel: Stehen vor einer Horror-Aufgabe

Gegen die Wormatia wird dem TSV gewiss wieder alles abverlangt. „So viel Tradition und Emotion hat kein Verein im Südwesten“, sagt Florian Diel, der auf den in Breite und Spitze starken Wormser Kader verweist und voller Wertschätzung über Trainerkollege Anouar Ddaou und dessen gleichermaßen ansehnliche wie erfolgreiche Spielweise spricht: „Das wird eine Horror-Aufgabe. Wir dürfen uns überhaupt keine Auszeit gönnen.“ Denn das, eine 20-minütige Schwächephase, kostete schon beim bis dato sieglosen FV Eppelborn Punkte (1:3).