TSV Gau-Odernheim II will der eigenen Philosophie treu bleiben

„Wir haben ja eine Philosophie in Gau-Odernheim“, kommentiert Teammanager Mehmet Tukac, der zusammen mit dem Sportlichen Leiter der „Zweiten“, Siggi Wouda, die Gespräche geführt hatte. „Wir wollen die jungen Spieler fördern – vor allem Entwicklung wird bei uns ganz großgeschrieben. Deswegen war Tobias Ruf der perfekte Kandidat.“ Der gebürtige Mainzer war zuletzt zweieinhalb Jahre Co-Trainer der TSV-A-Junioren, mit denen er den Regionalliga-Aufstieg packte. „Es stand auch mal im Raum, dass er die A-Jugend übernimmt, aber er hat zwei kleine Kinder und da ist halt der Aufwand in der A-Jugend auf jeden Fall um einiges höher als mit der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga“, so Tukac. „Wir sind recht schnell auf einen Nenner gekommen. Ob unsere Zweite A-Klasse oder Bezirksliga spielt, war für ihn kein ausschlaggebender Punkt. Wir haben Leute gebraucht, die die Gau-Odernheim-DNA haben, die einfach wissen, wie der Laden läuft und die Jungs hier kennt.“