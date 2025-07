TSV Gau-Odernheim II: Mit Jugendarbeit zum Maximum

Gau-Odernheim. Neu in der Liga und voller Tatendrang: Was ist für die Zweitvertretung des TSV Gau-Odernheim II in der Bezirksliga möglich?

Mit einem neu aufgestellten Trainerteam und einer runderneuerten Elf feierten die TSV-Kicker in der abgelaufenen Serie Pokalsieg und Aufstieg. „Das war so natürlich nicht abzusehen“, weiß Ruf. „Uns freut es natürlich alle umso mehr, dass die Arbeit, die täglich von allen beteiligten Personen geleistet wird, so schnell belohnt wird. Nun stehen der Klassenerhalt und die stetige Entwicklung aller Spieler im Vordergrund – um jeden Einzelnen besser zu machen.“

Personalreflexion: Welche Mittel stehen zur Verfügung?

„Die Mittel einer zweiten Mannschaft sind maximal begrenzt“, konstatiert Ruf. „Um das Maximum herauszuholen, sind wir natürlich in erster Linie auf unsere Jugendarbeit angewiesen. Daher sind wir sehr froh, dass wir alle U19-Spieler, die den Aufstieg in die Regionalliga gepackt haben, halten konnten. Der andere Teil des Teams besteht aus einem stabilen Kern, der seit Jahren zusammenspielt.“

Wie liefen die Testspiele?

Gegen die Nahe-Bezirksligisten TuS Weinsheim (4:2) und VfL Rüdesheim (3:2) und den Wiesbadener Kreisoberligisten FSV Schierstein 08 (2:1) gab es Siege. Darüber hinaus schnappte sich der TSV den Sieg beim VG-Turnier in Albig durch ein 6:0 im Finale gegen die SG Rheinhessische Schweiz. „Alle Spieler ziehen uneingeschränkt den Vorbereitungsplan durch und die Urlauber machen eigenständig Läufe“, freut sich Ruf. „Im Training ziehen alle unglaublich gut mit. Man merkt, dass die Jungs einfach wahnsinnig viel Lust haben, Fußball zu spielen. Wir stellen das Kollektiv absolut in den Vordergrund, da jeder gebraucht wird und wir einen sehr breit aufgestellten, gleichwertigen Kader haben.“

Stürmer Sadrack Faber, der bereits Erfahrung in der Verbandsliga sammeln durfte, macht sich immer besser. Aber auch Lennart Bickel („Ist frisch aus der U19 gekommen und ein toller Fußballer“) oder Kapitän Oliver Ordowski („Strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus – und das nicht nur am Ball“) sind Topleute.

Kurzes Trainerportrait

Tobias Ruf lebt mit seiner Frau und seinen zwei und drei Jahre alten Mädels in Gau-Heppenheim. Fußballerisch ist der 36-Jährige in Mainz groß geworden. In der Jugend war er für Finthen und 1817 am Ball, kickte dort in der Verbandsliga. Nach ein paar Jahren bei den 1817-Männern zog es Ruf zu Kastel 06 in die Verbands- und Gruppenliga. Dort erlitt er seinen ersten Kreuzbandriss – und fiel seitdem immer wieder aus. Nachdem ihn Schwiegervater Olaf Kramm ins beschauliche Gau-Heppenheim in die B-Klasse gelotst hatte, stieg Ruf dort in die A-Klasse auf.

Nach Kreuzbandriss Nummer zwei im November 2021 übernahm der Kämpfer lieber am Seitenrand Verantwortung. Als Jugendcoach hatte der Gau-Heppenheimer Erfahrung bei 1817 und RWO Alzey gesammelt und als die Anfrage aus Gau-Odernheim kam, war das ein „absoluter Glücksfall“. Zweieinhalb Jahre begleitete er die U-19 als „Co“, ehe im Frühjahr das Angebot kam, die „Zweite“ zu übernehmen.