TSV Gau-Odernheim II gewinnt Kreispokal, Gegenspieler schwerverletzt

Alzey. Der Pokal-Wettbewerb des Kreises Alzey-Worms in der Spielzeit 2024/25 hat das Zeug, unter dem Stichwort „ungewöhnlich“ in die Geschichtsbücher einzugehen. Der TSV Gau-Odernheim II gewann in Alzey nicht nur eins der langweiligsten, emotionslosesten und einseitigsten Endspiele (7:1 über die SG Mauchenheim/Freimersheim) der zurückliegenden Jahre. Er siegte auch ungewöhnlich.