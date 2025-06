TSV Gau-Odernheim II feiert Aufstieg in letzter Minute

Mainz. Brutal gescheitert sind die A-Klassen-Fußballer des TV 1817 Mainz in der Relegation zur Bezirksliga. Nach dem 1:1 im Hinspiel beim TSV Gau-Odernheim II schien das Rückspiel an der Schillstraße mit dem gleichen Ergebnis zu enden. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit stand der eingewechselte A-Junior Nick Fügen nach Ecke von Yannik Borger und Kopfballverlängerung von Oli Ordowski am zweiten Pfosten goldrichtig und traf zum 2:1 (1:1)-Siegtreffer für die Gäste, die damit den Wiederaufstieg perfekt gemacht haben.

Sekunden später pfiff der Schiedsrichter ab. Während die 17er tief enttäuscht zu Boden sanken, stürmten 50, 60 euphorisierte junge Männer aus der Gau-Odernheimer Fankurve auf den Platz und herzten ihre Helden. Gemeinsam feierten sie, rissen die Arme in die Luft, sangen laut, tanzten wild. Super-Hero war Nick Fügen, der von einem „unbeschreiblichen Gefühl“ sprach. „Eingewechselt zu werden und dann das Siegtor zu machen – ein Traum“, schwärmte der 18-Jährige. „Total verrückt“, meinte TSV-Coach Benny Wilhelm. „Gefühlt hatte glaube ich jeder schon das dritte Spiel am Freitag in Oppenheim gesehen.“ Dafür hätten die TSV-Kicker ihre Abschlussfahrt absagen müssen. „Wir fliegen jetzt alle nach Malle, ich wäre am Freitag geflogen… Aber die Jungs haben es mit dem späten Tor noch gepackt – auch wenn unsere Überlegenheit diesmal vielleicht nicht ganz so drückend wie im Hinspiel war. So ist Fußball. Man kann das nicht beschreiben.“

In der ersten Halbzeit überließen die 17er dem Gegner das Feld. Die Gäste waren die aktivere Elf. Schlugen mehr gefährliche Flanken, sorgten so für brenzlige Situationen im MTV-Strafraum. Und doch waren es die 17er, denen die Führung gelang. Nachdem Tim Reske den Ball in Minute 16 noch in die Arme von Joscha Gaedigk schoss, machte der TSV-Keeper eine Minute später keine gute Figur. Nach Reskes weitem Schlag stieg Manuel Stuettem vor dem TSV-Kasten hoch und köpfte die Kugel zum 1:0 ein. Gaedigk hatte sich verschätzt. Nur drei Minuten später besorgte Paul Galle den Ausgleich per 18-Meter-Böller in den Winkel.