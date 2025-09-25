TSV Gau-Odernheim: Heimspiel gegen den Herzensverein

Gau-Odernheim. Riesig, sagt Christopher Hahn, ist die Vorfreude. Am Samstag (15.30 Uhr) tritt der TSV Gau-Odernheim gegen den 1. FC Kaiserslautern II an. Beide Teams standen im Sommer noch in der Aufstiegsrunde. Die Petersberg-Elf erreichte ihre Oberliga-Premiere, die Roten Teufel verpassten den Sprung eins höher.

Nun lauten die Vorzeichen: Punkt- und Torgleichheit statt Zwei-Klassen-Unterschied. „Augenhöhe ist es trotzdem nicht“, sagt Luis Breitenbruch. Beide, der Mittelfeldspieler und Stürmer Hahn, waren als 2005 Geborene jahrelang beim FCK am Ball. „Herzensverein“ nennt Breitenbruch die Roten Teufel, als „Riesen-Fan“ bezeichnet sich Hahn. Wenn es ins Profi-Stadion geht, dann in die Westkurve auf dem Betzenberg – sofern der eigene Spielplan die Zeit lässt.

Mit dem verletzten TSV-Torwart und FCK-Enthusiasten Tobias Schneider war Hahn auch schon mal in der „West“, und Max Groben, Ex-Gau-Odernheimer und U17-Cotrainer am Betzenberg, drängt auf weitere Besuche. „Die Tradition“ macht den Club für Hahn besonders, „es war Stolz und Ehre, das Trikot tragen zu dürfen. Der FCK ist einfach einzigartig, das Feeling, wenn man im Stadion ist, die Stimmung.“

Im Donnersbergkreis, wo Breitenbruch wohnt, ist die Faszination FCK noch weitaus präsenter als nördlicher in Rheinhessen. „Ein Verein mit besonderer Strahlkraft“, schwärmt der 20-Jährige, der auch die „Tugenden Kampf, Wille und Leidenschaft“ hervorhebt – also viel von dem, was beim TSV Grundvoraussetzung ist, um in der Oberliga zu bestehen. Den FCK mit FCK-Mitteln schlagen?

„Das ist das, was wir machen müssen, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein“, sagt TSV-Trainer Florian Diel. Und verweist auf außergewöhnliche Einzelkönner wie Shawn Blum („Der Ausnahmespieler der vorigen Saison“), U19-Nationalkeeper Enis Kamga oder den langjährigen Zweit- und Erstligaspieler Jean Zimmer. Doch der jungen Truppe fehlt es noch an Eingespieltheit – und an rund 100 abgewanderten Scorerpunkten.

Im Sommer ging auch Breitenbruch nach sechs Jahren FCK aus der U23 weg, mehr Spielpraxis sollte her. Hahn verließ den Betzenberg nach der B-Jugend, nach Verletzungsproblemen zog der Verein den Schlussstrich. „Traurig und schade“ fand der Stürmer, der seit Kindheitstagen in Gau-Odernheim lebt, das damals. Die Durchlässigkeit Richtung erste Mannschaft sprach später für die Rückkehr zum TSV. Nebenan, in der Petersberghalle, war Hahn U9-Spieler, als seine Mutter den FCK-Scout bequatschte, ihren Sohn doch mal ins Probetraining zu holen.

„Wir müssen uns aktuell nicht verstecken“

Zwei, drei Steinwürfe entfernt tritt Hahn nun erstmals als Aktiver gegen seinen Lieblingsverein an. Im U19-Verbandspokal setzte es auf dem kleinen Kunstrasen mal ein 0:2. Nun geht Hahn, nach seinem ersten Oberligator bei RW Koblenz (2:0), moralisch gestärkt in das Wiedersehen mit FCK-Kumpel Lucas Leibrock und all den anderen ehemaligen Vereinskollegen. Worauf es ankommt? „Solidarität, Zusammenhalt, Kompaktheit. Es funktioniert nur als geschlossenes Team. Dann bin ich optimistisch, dass wir ein Wunder schaffen können.“

In Leibrock oder Ben Reinheimer hat auch Breitenbruch noch dicke Kumpels im FCK-Team. Bei Freunden und Familie des gebürtigen Lauterers wimmelt es von Lautern-Fans. Als „Privileg“ ordnet der Mittelfeldspieler seine Zeit am Betzenberg ein. Und hält fest: „Wir brauchen eine sehr geschlossene Leistung, müssen uns in unserer aktuellen Form aber auch nicht verstecken.“