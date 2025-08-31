TSV Gau-Odernheim: Gute Gründe für einen dicken Hals

Unbeirrt sitzen sie da. Drei graue Häupter inmitten blau-schwarzer, gelb-roter Vereinsfarben. „Hier sitzen wir immer“, hält Monika Burkhardt fest, die gemeinsam mit den ebenso fußballbegeisterten Mathilde Einsfeld und Elke Diel ihren Stammplatz, die Bank neben dem Tor, behauptet. Direkt daneben, gegenüber vom Klubheim des TSV Gau-Odernheim, haben sich auch die knapp 100 besonders sangesfreudigen unter den Fans der TuS Koblenz niedergelassen.

Ähnlich unbeirrt wie die drei Damen trotzte auch der Oberliga-Aufsteiger dem Favoriten mit Zweitliga-Geschichte – der sich unter für die Gau-Odernheimer frustrierenden Umständen mit einem 2:0 (1:0)-Sieg an die Tabellenspitze hievte. „Schade“, findet TSV-Trainer Florian Diel. Was, außer der Fähigkeit, Bälle über Torlinien zu drücken, den Unterschied gemacht habe? „Nichts.“

Schnell abgehakt war die nächste strittige Szene, ein Handelfmeter, bei dem Urfan Nassery aus ähnlich kurzer Distanz angeschossen wurde – nur halt vom Gegner. Daniel Diel parierte Denys Vyrvchs Handelfmeter (55.). Und bald war der TSV in Überzahl, Tomoya Kurogi sah wegen Drüberhaltens die Ampelkarte (66.). Alles Gau-Odernheimer Anrennen war vergebens, als Sanih Music das 0:2 gelang (90.+9). Es war die letzte Aktion, Diel war mit nach vorne gegangen. Und Music hätte längst unter der Dusche stehen müssen, nachdem er Jakob Friedrich beim Anlaufen die Faust an den Kopf geschwungen hatte (90.+5).

Umso kontroverser ließen sich die beiden Tore, eins in jeder Nachspielzeit, diskutieren. „Drei Handspiele“ reklamierte Diel vor dem 0:1 erbost, wofür er Gelb sah. Erst schoss ein Koblenzer im eigenen Strafraum aus kurzer Entfernung den anderen an, das Spiel ging weiter. Ein weiteres Handspiel über Schulterhöhe, regeltechnisch zwingend abzupfeifen, ging im Mittelfeld dem Tor voraus. Ob Leon Waldminghaus den Schuss von Karim Zeghli, den TSV-Torwart Daniel Diel noch an den Pfosten lenkte, mit Bauch oder Arm oder beidem über die Linie gedrückt hatte, war ein Fall für das ausführliche Hin- und Herspulen auf dem Tablet. Das 0:1 jedenfalls zählte (45.+1). „Ich konnte gar nicht mehr reagieren“, strahlt der Torschütze nach dem Pausenpfiff in der Jubeltraube auf der Gästebank.

"Das kann man nicht nicht sehen"

Das Handspiel vor dem 0:1 „kann man nicht nicht sehen“, ärgert sich Daniel Diel, „du machst hier so ein Spiel und hast dann so eine Schiedsrichterleistung. Mehr Großchancen als wir hatten sie jedenfalls nicht.“ „Anstrengend“ fand Hannes Zundel die Partie: „Wir waren in vielen Punkten auf Augenhöhe, am Ende sind sie den Ticken abgezockter. Der Ball liegt zweimal auf der Linie, doch wir bekommen ihn nicht drüber. Manchmal fehlt einfach das Glück.“

Schwungvoll war der TSV gestartet, nach Zundels Balleroberung zielte Christopher Hahn knapp am langen Pfosten vorbei (6.). Mehr und mehr kontrollierte die TuS das Spiel, Igor Blagojevics Drehschuss war die gefährlichste von mehreren Torannäherungen (32.). Doch plötzlich war im Konter Leart Rexhepi durch – und vergab im direkten Duell mit TuS-Torwart Michael Zadach (38.). „Wir wollten sie 60 Minuten lang am Boden bekämpfen und dann in der Luft zuschlagen“, umschreibt Florian Diel den Plan.

Der Ball will einfach nicht rein

Der hätte durchaus aufgehen können. In der Schlussphase gab es prickelnde Szenen fast im Minutentakt. Jonathan Maier nach Einwurf mittig vor dem Tor und Noah Juricinec aus der Distanz scheitern (79.), dann kullert der Ball gefühlt sekundenlang über die Torlinie (81.), von der auch Friedrichs Kopfball geputzt wird (89.). Maier per Kopf (89.) und Belel Meslem aus der Distanz (90.) wollen nachlegen, ehe Koblenzer Zeitspiel und Gau-Odernheimer Ballverluste die Schlussoffensive ersticken.

„Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden“, hält Florian Diel fest, „ich habe kaum eine Koblenzer Torchance gesehen. Am Ende muss es 1:1 ausgehen statt 0:2. Wir haben es ihnen sehr schwer gemacht.“ Zum Unparteiischen sagt der TSV-Trainer nichts. Nur, aufs Spiel gemünzt, das Wort „schade“.

"Aber diese Ausdrücke..."

Das steht auch in die Gesichter der drei Damen geschrieben. Daniel Diel hatte den Gegenwind aus der sangesfreudigen Koblenzer Kurve durchaus genossen, hielt ebendort den Elfer. „Mit uns kriegt keiner Krach“, sagt das Zuschauerinnen-Trio. Man habe sich da und dort sogar ganz nett unterhalten. „Aber diese Ausdrücke...“

TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Friedrich, Nassery (88. Schrod) – Zundel, Breitenbruch (60. Breiden), Dietrich (60. Maier), Meininger – Dimitrijevic (72. Meslem) – Hahn (60. Nkunga), Rexhepi.