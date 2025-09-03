TSV Gau-Odernheim gibt sich keine Blöße

A-Klasse gegen Oberliga, da darf nichts anbrennen. Tat es auch nicht für den TSV Gau-Odernheim, der nach einem 4:0 (1:0)-Sieg beim SV Buhlenberg im Achtelfinale des Verbandspokals steht.

„Es war das erwartete Spiel“, sagt Trainer Florian Diel, „kleiner Platz, Kunstrasen-Feeling auf Rasen, der Gegner hat 90 Minuten sehr konsequent den eigenen 16er mit allen elf Mann verteidigt. Wir hatten vielleicht 80 Prozent Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, der Gegner hat sich für jeden Einwurf gefeiert.“

Da brauchte es einen Dosenöffner, den Belel Meslem vom Elfmeterpunkt ausließ (18.), um dann einen Freistoß zu versenken (33.). Der eingewechselte Noah Juricinec, der nach einer Stunde die Kapitänsbinde von Jonathan Maier übernahm, legte per Doppelpack nach, mit Kopfball nach Ecke (59.) und 16-Meter-Schuss (81.). Aki Dimitrijevic knallte einen Drehschuss unter die Latte (85.).

„Wir konnten sehr viel spielen“, sagt Diel, „das hätte man schon besser machen können, mit zehn rein rotierten Spielern. Aber es war sehr, sehr souverän. Der Gegner hat sich top verkauft und uns für unsere Bodenständigkeit gelobt. Das freut mich. Keine Überheblichkeit zu zeigen, war mir wichtig.“