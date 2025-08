TSV Gau-Odernheim gewinnt sein Oberliga-Debüt

„Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu mutlos mit und gegen den Ball“, sagt SVG-Chefcoach Luca Vanni, „mit so einer Leistung gewinnst du kein Oberligaspiel.“ TSV-Trainer Florian Diel hingegen sah eine „phantastische erste Halbzeit mit ganz viel Druck, unglaublicher Griffigkeit und Geradlinigkeit nach vorne“.

„Wir haben zu spät erkannt, worum es hier geht“, sagt Gonsenheims Kapitän Paul Simon, „dass hier kein Fußball gespielt wird, wissen alle. Das ist völlig okay, als Aufsteiger hat man seine Mittel. Sie verteidigen gut, und wenn du selbst nicht aufs Tor schießt, kannst du auch kein Spiel gewinnen.“ Vanni spricht von einem „sehr guten Gegner, der seine Dinge nahe an der Perfektion umsetzt. Und doch haben wir das Spiel selbst hergegeben.“

Immer war Druck auf den Gonsenheimern. Wenn ein weiter Ball auch nicht genau kam, so gingen die Gau-Odernheimer Stürmer trotzdem mit Entschlossenheit nach. So rieben sie die Mainzer förmlich auf. Fatal viele Fehlpässe des Favoriten waren die Folge. Und Lücken hinten. Nach einem Einwurf verstolperte der agile Christopher Hahn das 1:0 (14.), das dann Meslem gelang. Simon klärt an der Strafraumgrenze mit dem Fuß, Julian Meininger spielt diagonal, Meslem nimmt den Ball mit der Brust und spitzelt ihn am Gästekeeper vorbei ins lange Eck (26.).

Höhere Pausenführung möglich

Hahn im direkten Duell mit Simon (28.), Meslem, der frei vor dem Tor den Ball an die eigene Hand stoppt (38.), und Dimitrijevic zum Abschluss eines Dreifach-Hundertprozenters konnten, mussten das Ergebnis hoch schrauben. So blieb es spannend, auch weil der SVG sich stetig steigerte, seinen Ballbesitz nach oben schraubte, Druck aufbaute. Doch es fehlten die zwingenden Abschlüsse. Die Versuche von Robin Hofmann (60.) und Josef Elhajj (65.) waren sichere Beute für Daniel Diel. Vom TSV kam auch nichts Zwingendes mehr, doch das war nicht vonnöten, denn die Defensive hielt im Kollektiv stand.

„Ich habe den Jungs ein Scoreboard erstellt“, erzählt Diel. Darauf gibt es die Rubriken Spiele, Punkte, Siege, Tore und Zu-Null. Dass in allen fünf Spalten nun keine Null mehr steht, hätte der TSV-Trainer selbst kaum geglaubt. So kann man mal in eine neue Liga starten. „Ich bin trotzdem positiv gestimmt, was die Saison angeht“, sagt Simon, „wir wissen, was uns noch an Qualität fehlt. Und hier werden sich noch viele Mannschaften die Zähne ausbeißen.“

TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Friedrich, Nassery – Zundel, Dietrich, Breitenbruch (66. Maier), Meininger – Dimitrijevic (57. Öztürk) – Meslem (66. Nkunga), Hahn (79. Gümüs).

SV Gonsenheim: Simon – Haskaj, Dietze (57. Hofmann), Hangatta, Elhajj – Mildeberger (79. Basic), Rodwald – Watai (69. Löber), Ischdonat, Coric – Walter (79. Vodi).