Gradi Nkunga (vorne rechts) bewirkte erneut mit seinem Sololauf aufs Tor eine Rote Karte für den Gegner. – Foto: Oliver Altmaier (Archiv)

TSV Gau-Odernheim: Geschlagen und durchbeleidigt 0:3 im Aufsteigerduell bei Hertha Wiesbach trotz langer Überzahl +++ Trainer Diel: "Auf das Rückspiel freuen wir uns" Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Gau-Odernh. Wiesbach

Serie gerissen. Nach fünf Pflichtspielen ohne Niederlage musste sich der TSV Gau-Odernheim mal wieder geschlagen geben. Und das trotz mehr als einer Halbzeit in Überzahl. Im Duell der gleichermaßen stark gestarteten Aufsteiger beim FC Hertha Wiesbach setzte es eine 0:3 (0:1)-Niederlage. Nicht nur deshalb freut sich TSV-Trainer Florian Diel schon auf das Rückspiel.

„Wir haben es sogar ganz gut gemacht“, sagt Diel und blickt auf 8:4 Torchancen für seine Mannschaft. Die sich dann aber durch zwei Kontertore überrumpeln ließ. Ball über die Kette, Gegentor durch den schnellen Pascal Piontek war zweimal das Strickmuster. „Da sehen wir schon ein bisschen alt aus“, blickt Diel auf das 0:2, das letztlich durch Flanke und Kopfball entstand (58.). Ein neuerlicher Gegenstoß der Saarländer sorgte für die Entscheidung (84.). Doppelpacker Piontek „ist richtig gut“, erkennt Diel an, „der perfekte Konterstürmer“. Heute, 15:00 Uhr FC Hertha Wiesbach Wiesbach TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. 3 0 Abpfiff

Der Gau-Odernheimer Trainer sah einen ausgeglichenen ersten Durchgang mit etwas mehr Ballbesitz bei den Platzherren und guten Torraummöglichkeiten bei den Gästen. „Wir haben sie nur nicht ganz zu Ende gespielt und zwei dicke Dinger liegen lassen.“ Das Gegentor durch Jannis Erbel (25.) ärgert Diel, weil seine Mannen erst schlecht verteidigt und den trotzdem eroberten Ball dann im Gegenpressing wieder hergegeben haben. Flanke, Rückraum, drin. Diese Geradlinigkeit im Abschluss ging der Gau-Odernheimer Offensive ab. „Wir haben oft aus acht, neun Metern für den Abschluss zu lang gebraucht“, sagt Diel. „Aber wir reagieren ganz gut auf das 0:1.“ Gradi Nkunga lief, wie schon beim 3:1 bei Emmelshausen-Karbach, aufs gegnerische Tor und bewirkte so die Notbremse kurz vor dem Strafraum – Rot für Moritz Ruffing (42.). Belel Meslems anschließenden Freistoß kratzte der Keeper aus dem Torwarteck.