TSV Gau-Odernheim: Geschlagen und durchbeleidigt

Serie gerissen. Nach fünf Pflichtspielen ohne Niederlage musste sich der TSV Gau-Odernheim mal wieder geschlagen geben. Und das trotz mehr als einer Halbzeit in Überzahl. Im Duell der gleichermaßen stark gestarteten Aufsteiger beim FC Hertha Wiesbach setzte es eine 0:3 (0:1)-Niederlage. Nicht nur deshalb freut sich TSV-Trainer Florian Diel schon auf das Rückspiel.
„Wir haben es sogar ganz gut gemacht“, sagt Diel und blickt auf 8:4 Torchancen für seine Mannschaft. Die sich dann aber durch zwei Kontertore überrumpeln ließ. Ball über die Kette, Gegentor durch den schnellen Pascal Piontek war zweimal das Strickmuster. „Da sehen wir schon ein bisschen alt aus“, blickt Diel auf das 0:2, das letztlich durch Flanke und Kopfball entstand (58.). Ein neuerlicher Gegenstoß der Saarländer sorgte für die Entscheidung (84.). Doppelpacker Piontek „ist richtig gut“, erkennt Diel an, „der perfekte Konterstürmer“.
Der Gau-Odernheimer Trainer sah einen ausgeglichenen ersten Durchgang mit etwas mehr Ballbesitz bei den Platzherren und guten Torraummöglichkeiten bei den Gästen. „Wir haben sie nur nicht ganz zu Ende gespielt und zwei dicke Dinger liegen lassen.“ Das Gegentor durch Jannis Erbel (25.) ärgert Diel, weil seine Mannen erst schlecht verteidigt und den trotzdem eroberten Ball dann im Gegenpressing wieder hergegeben haben. Flanke, Rückraum, drin.
Diese Geradlinigkeit im Abschluss ging der Gau-Odernheimer Offensive ab. „Wir haben oft aus acht, neun Metern für den Abschluss zu lang gebraucht“, sagt Diel. „Aber wir reagieren ganz gut auf das 0:1.“ Gradi Nkunga lief, wie schon beim 3:1 bei Emmelshausen-Karbach, aufs gegnerische Tor und bewirkte so die Notbremse kurz vor dem Strafraum – Rot für Moritz Ruffing (42.). Belel Meslems anschließenden Freistoß kratzte der Keeper aus dem Torwarteck.
Wiesbach-Keeper erwischt Sahnetag
Überhaupt hatte Julian Holz einen Sahnetag, gipfelnd in Pierre Radetz' wütendem Distanzschuss, den er aus dem Winkel fischte. „Wir haben versucht, einen klaren Plan zu entwickeln, der in der zweiten Halbzeit leider nicht aufgegangen ist“, muss Diel eingestehen. Zwar gab es erneut „zwei sehr gute Möglichkeiten“ nach dem Seitenwechsel, doch fehlende Effektivität vorne paarte sich diesmal mit Konteranfälligkeit hinten.
So steht die erst zweite Auswärtsniederlage dieser Saison, wieder im Saarland, nach dem 1:3 in Eppelborn. Dabei hatte Diel unter der Woche sogar Überzahl-Unterzahl-Training angesetzt. „Die Chancen waren da. Wir haben gar nicht so schlecht gespielt eigentlich, aber die Handlungsschnelligkeit hat gefehlt und Wiesbach hat sich in alles reingeschmissen. Wir waren in der letzten Linie nicht gut genug und haben irgendwann den Glauben verloren, ein Tor zu schießen.“
Mittwoch steht das Viertelfinale an
So ein bisschen fiel der 35-Jährige auch angesichts der Verbalinjurien, die 90 Minuten lang Richtung Gäste-Bank und -Zuschauern beiderlei Geschlechts fluteten, vom Glauben ab. „Ich glaube nicht, dass ich schon einmal so durchbeleidigt wurde“, sagt Diel, „die haben vor nichts Rücksicht genommen. Auf das Rückspiel freuen wir uns.“
Schon Mittwoch im Pokal-Viertelfinale in Kandel dürften Noah Juricinec (beruflich unterwegs) und Kenan Dogan (Zwicken im Oberschenkel) wieder dabei sein.
TSV Gau-Odernheim: Diel – Schrod, Friedrich (79. Maier), Nassery (61. Radetz) – Zundel, Dietrich (61. Gümüs), Breitenbruch, Meininger (61. Galle) – Hahn (61. Dimitrijevic) – Nkunga, Meslem.