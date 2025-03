TSV Gau-Odernheim: Ganz dicht dran an Rang eins

Erst dominant, dann zittrig, aber klar verdient – der TSV Gau-Odernheim startet mit einem 2:1 (2:0)-Sieg gegen den SC Hauenstein ins Punktspiel-Jahr. Und profitiert im Aufstiegsrennen der Verbandsliga vom Patzer des FV Dudenhofen (0:1 in Bodenheim) . Intern hat Trainer Florian Diel nach dem bislang so starken Saisonverlauf einen Platz unter den Top-Vier als Ziel ausgegeben. So oder so: „100-prozentige Arbeitssiege“ wie gegen Hauenstein helfen.

„Auch die ekligen Spiele musst du gewinnen“, sagt Christopher Hahn. Der 20-Jährige schoss schon sein siebtes Saisontor. Vier davon gelangen ihm als Joker. Winter-Neuzugang Gradi Nkunga hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und Hahn halbrechts in den Strafraum geschickt, der Flachschuss saß (14.). Ob er lieber als Joker gegen entkräftete Gegner Gas gibt oder sich selbst von Beginn an auspowert? „Ganz klar Startelf“, grinst Hahn, „entscheidend ist, dass ich der Mannschaft helfe. Ich bin froh, dass das mit dem Tor gelungen ist und dass wir das Ergebnis über die Zeit gebracht haben.“

Hahn fing im FCK-Nachwuchs als Abwehrspieler an, erst außen, dann innen, rückte ins Mittelfeld vor, wo er in Gau-Odernheim unter Christoph Hartmüller auch seine ersten Minuten sammelte. Diel machte den Dauerläufer zum Stürmer. „Daran habe ich mich wirklich gewöhnt“, sagt Hahn, „Tore zu schießen ist schon noch schöner, als vorzulegen. Aber Hauptsache: Sieg.“

Zu dem steuerte Noah Juricinec das zweite Tor bei. Aus 30 Metern ließ der Sechser einen Freistoß in den Winkel zischen (44.). Haltbar? Auf jeden Fall sehr sehenswert. „Der ist schon gut geflattert“, sagt Juricinec. Dass dies in der Schlussphase auch für seine Mannschaft galt, lag erst an einer fahrlässigen Chancenverwertung und dann an einem vermeidbaren Gegentor. In einem umkämpfen ersten Durchgang hatte der TSV das deutliche Chancenplus, Marvin Heinrichs Kopfballtor nach einer Ecke wurde weggepfiffen, ein, so Diel, klarer Elfer an Juricinec nicht gegeben.

So oder so: Hahn und, in Überzahl nach Nico Rüdigers Zeitstrafe (66.), zweimal Lukas Knell hatten den Matchball auf dem Fuß. Dann verhungerte Heinrichs Rückpass, Sebastian Stanjek lief durch und traf (79.), und ein eigentlich schon danieder liegender Gegner war wieder mitten im Spiel. „Unnötig, dass noch mal Spannung aufkommt“, sagt Juricinec, „wenn wir das 3:0 machen, kommt diese Szene gar nicht mehr zustande.“

Am Ende wird es noch mal richtig brenzlig

So wurde es noch mal brenzlig, als Keeper Daniel Diel und Hauenstein-Stürmer Christof Seidel zusammen rasselten. Stürmerfoul pfiff der Unparteiische (90.+2). Durchatmen. „Der Spielverlauf spricht eigentlich klar für uns, aber dann bekommen wir es nicht hin, das Spiel klar zu machen“, sagt Florian Diel. Zu „unseriös“ sei es bei so mancher Chance vorne zugegangen. Auch dass seine Offensive hinten raus fast im Minutentakt ins Abseits lief, wurmte den Trainer.

Unmittelbar nach Heinrichs Patzer wechselte Diel und bescherte dem lange verletzten Konstantin Breiden sein Saison-Debüt. „In der Vorbereitung waren beide auf Augenhöhe“, sagt der 35-Jährige, „ich wollte Marvin nach dem Gegentor den Druck nehmen.“ Breiden half mit, den Laden dicht zu halten und den Arbeitssieg einzutüten.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Heinrich (81. Breiden), Friedrich, Nassery – Meininger (84. Maurer), Juricinec, Maier, Weinbach – Gümüs (69. Meslem) – Nkunga (68. Knell), Hahn (63. Rexhepi).