TSV Gau-Odernheim: Für zwei Spiele im Wartbergstadion

Viel Betrieb auf dem Trainingsplatz herrschte zum Auftakt der fußballspezifischen Vorbereitung des TSV Gau-Odernheim am Dienstagabend. Foto: Mirco Metzler / pakalski-press

Gau-Odernheim. So kurz die Sommerpause war, so ausgiebig konnten die Oberliga-Fußballer des TSV Gau-Odernheim um den Jahreswechsel herum die Beine hochlegen. Nach zwei Wochen mit Laufplänen rief Trainer Florian Diel an diesem Dienstag erstmals wieder zum Mannschaftstraining – siebeneinhalb Wochen nach dem letzten Punktspiel in Engers (0:0).

Erst am 8. März folgt das nächste, gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Ein Heimspiel, das sich nicht für jeden Gau-Odernheimer so anfühlen wird, denn genauso wie das Gastspiel des FV Eppelborn (22. März) wurde die Partie an den Alzeyer Wartberg verlegt. Der heimische Naturrasen wird noch nicht bespielbar sein, der Kunstrasen am Petersberg ist für die Auflagen des Verbandes zu klein. So wird manch Herzblut-TSVler zumindest darüber schmunzeln, dass es sein Verein ist, der den hochklassigen Amateurfußball auf die neue Anlage in der Nachbarstadt bringt. Die Platzbedingungen werden hervorragend sein.

„Die Pause ist wirklich lang“, sagt Diel, „und wir fangen sehr spät wieder an.“ Also galt es die Zeit zu füllen, denn mehr Pause bedeutet auch, dass körperlich und fußballerisch mehr aufzuholen ist. Zudem will Diel in seinem großen Kader Spielzeiten verteilen. „Und man weiß ja nie, was mit dem Wetter ist.“ Ein, zwei Spielabsagen wären verkraftbar. Ein Mix aus kurzen Wegen und ungewohnten Gegnern war das Ziel.

Neun Testspiele hat Diel ausgemacht, dreimal an zwei Tagen am Stück. Bei Rot-Weiß Walldorf (31. Januar, 15 Uhr), dem FC Basara Mainz (1. Februar, 15 Uhr) und Eintracht Frankfurt II (7. Februar, 16.30 Uhr, in Dreieich) wird es vorrangig darum gehen, die defensive Stabilität auf die Probe zu stellen. Beim VfB Bodenheim (13. Februar, 19 Uhr), TuS Kirchberg (14. Februar, 16 Uhr), im einzigen Heimspiel gegen die TSG Bretzenheim (18. Februar, 19.30 Uhr) sowie beim SV Gimbsheim (21. Februar, 15.30 Uhr) und dem VfB Ginsheim (22. Februar, 15 Uhr) will Diel auch die offensiven Abläufe nachschärfen, ehe beim SV Gonsenheim (1. März, 15.30 Uhr) die Generalprobe ansteht.

Bewegung im TSV-Kader

Der Kader ist sogar noch größer geworden. Zwar ist Paul Gallé in die zweite Mannschaft gewechselt. Doch in der Vorbereitung werden die U19-Spieler Maximilian Mlaka, Nick Fügen (beide Stürmer) und Finn Weyrauch (Mittelfeld) fest hochgezogen. Nach externen Neuzugängen wurde gar nicht geguckt, wie Diel sagt: „Wir sind sehr gut bestückt und sehen keine Notwendigkeit.“ Urfan Nassery bleibt die ganze Saison über erhalten, Lukas Knell will sich neben seiner Einarbeitung als Sportlicher Leiter auch wieder im Mannschaftstraining rankämpfen. Für Tobias Schneider scheint mit mehreren schweren Knie-OPs, die bevorstehen, das Fußballjahr schon gelaufen. Winter-Abgänge gebe es „definitiv“ nicht, dafür aber zeitnah weitere Verlängerungen zu vermelden, beginnend mit Torwart-Eigengewächs Hannes Zimmer.

Sorgen bereitet Diel der Zwischenstand aus dem Lazarett. Christopher Hahn wurde planmäßig, aber später als gedacht, an der Nase operiert und fehlt einige Wochen. Der eigentlich unverwüstliche Jonathan Maier musste mit Knieproblemen seine Läufe abbrechen. Was Leart Rexhepis Schambein macht, ist ungewiss. Luca Dietrich hat Probleme an der Hüfte, und Felix Schrod wurde von einer kräftigen Grippe niedergestreckt.

Die Stärke „Defensive“ wird weiter gefestigt

Zumindest zwei Mal die Woche, auch mit dem Ausweich-Standort Spiesheim, hat Diel zwei komplette Kunstrasenplätze zur Verfügung. Neben der körperlichen Fitness und der Festigung der defensiven Strukturen – getreu dem Motto „Behalte bei, was dich stark macht“ – strebt der ab diesem Donnerstag 36-Jährige Verbesserungen im Spiel mit dem Ball an: „Da haben wir am meisten Luft nach oben.“ Es gehe, im bestehenden System, darum, mehr Lösungen vor dem Tor, in der Entstehung von Torchancen, im Aufbau- und Übergangsspiel zu entwickeln.

Auffällig war, dass ein Drittel der Gegentore ab der 75. Minute fiel, und dass der TSV selbst viel häufiger vor als nach dem Pausentee trifft. Mangelnde Fitness als Grund ist auszuschließen. „Wir kommen oft gut in die Spiele rein und machen es in Führung gut, aber wenn wir Tore gebraucht haben, ist uns das oft nicht gelungen, haben uns die Mittel gefehlt“, analysiert Diel. So gab es auch kaum knappe Ergebnisse. Hinten raus Spiele zu ziehen, soll nicht länger die Ausnahme sein.

Bleibt Florian Diel auch in Zukunft beim Oberliga-Aufsteiger?

Noch offen ist, ob Diel auch eine dritte Saison am Petersberg Trainer sein wird. „Es gab Anfragen, aktuell bin ich aber nur mit Gau-Odernheim im Austausch“, sagt der Aufstiegsarchitekt: „Ziel ist, zum Start der Rückrunde Klarheit zu haben.“