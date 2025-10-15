TSV Gau-Odernheim: Extra-Runde ins Viertelfinale

Yannick Schneider hatte den Landesliga-Zweiten nach Freistoß und Abpraller in Front gebracht (20.), Noah Juricinec für den Oberliga-Aufsteiger per Elfmeter nach Foul an Belel Meslem ausgeglichen (36.). Nach grobem Foul und Rot für Büchelbergs Bastian Patzak (90.) ging es in Überzahl in die Verlängerung. Mit einem Doppelschlag sorgte Christopher Hahn (106., 108.) für die Entscheidung. Erst verwertete das Sturm-Talent einen Angriff über den Flügel per Flachschuss ins lange Eck, dann vollendete er eine Balleroberung nach Aki Dimitrijevics Zuspiel.

Auf brandneuem, kleinem Naturrasen sah TSV-Trainer Florian Diel ein hitziges, umkämpftes, emotionales, „typisches Pokalspiel mit verteilten Rollen, die auf dem Platz keine sind. Wir haben es ruhig und abgeklärt gespielt, ohne die Vielzahl an Chancen zu haben. In Überzahl ging es nur noch darum, die letzten 30 Meter zu bespielen. Wir wollten sie mürbe machen.“ Diel vertraute auf seine starke Bank und die gute Kondition seiner Mannschaft. Und das klappte.

TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Juricinec, Friedrich, Radetz – Dogan (110. Maurer), Dietrich, Maier (46. Dimitrijevic), Zundel – Gümüs (67. Breitenbruch) – Nkunga (61. Hahn), Meslem (78. Rexhepi).