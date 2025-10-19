TSV Gau-Odernheim erreicht mit dem Remis Etappenziel

Gau-Odernheim. Mit dem torlosen Remis gegen den SC Idar-Oberstein hat der TSV Gau-Odernheim Oberliga-Punkt 18 geholt. Er ist ein Eckwert im Klassenerhalt-Planspiel von Florian Diel, dem Trainer der Fußballer: „Ich wollte ihn zur Halbzeit erreicht haben. Nun haben wir dieses Etappenziel schon vier Spieltage vorher geschafft“. Heißt im Umkehrschluss: In den verbleibenden Begegnungen gegen den SV Auersmacher (A), FC Emmelshausen-Karbach (A), FC Hertha Wiesbach (A) und den FV Dudenhofen (A) winken dem Aufsteiger Bonus-Zähler.

Das 0:0 gegen den SC Idar-Oberstein nahm Diel erfreut an. Nicht etwa, weil es glücklich zustande gekommen wäre. Sondern weil es der erste Punktgewinn auf dem heimischen Platz seit dem ehrenvollen 2:2 gegen Wormatia Worms am 14. September war. Aber gut, der SC hatte auch nicht das Kaliber vom 1. FC Kaiserslautern II (0:3) oder FK Pirmasens (1:4), die beide um den Regionalliga-Aufstieg konkurrieren.

Der SC Idar-Oberstein kam hingegen als Vorletzter der Oberliga an den Petersberg. Mehr noch: Er brachte die katastrophale Bilanz von 39 Gegentreffern mit. Frecher formuliert: Mit dem Ruf, die Schießbude der Liga zu sein. Vorm Anpfiff stellte sich eher die Frage, wie hoch der Sieg des TSV Gau-Odernheim ausfallen würde.

Marco Reich lässt sich vertreten

Aber: Vor zwei Wochen hat der frühere Nationalspieler Marco Reich das Training beim SC übernommen. In der Vorwoche gab es mit dem 2:2 über den SV Auersmacher ein erstes Erfolgserlebnis. Und in Gau-Odernheim überzeugte der SCI ausgerechnet mit einer sehr stabilen Abwehr. „Wir haben den Fokus darauf gelegt. In unserer Tabellensituation hilft nur zu kämpfen. Das haben wir hier sehr gut gemacht“, reflektierte SC-Cotrainer Christian Henn, der seinen prominenten Chef auf der schmucken Gau-Odernheimer Sportanlage vertrat.

Die Konzentration auf die Deckung hatte ihren Preis. Vorne hatte der SC wenige Aktionen, noch weniger davon zwingend. Da sich auch der TSV Gau-Odernheim im Offensivspiel schwertat, hatten die beiden Torhüter auf dem Spielfeld kaum etwas zu tun. Unterm Strich dürften auch die Spielanteile ausgeglichen gewesen. Die Platzherren, die mit Miles Hofmann und Christopher Hahn in der Spitze begannen, starteten feldüberlegen. Nach 25 Minuten wagte sich SC Idar stärker aus der Deckung, hatte nach dem Wechsel in der ersten Viertelstunde sogar marginale optische Vorteile. Danach kamen die Gau-Odernheimer wieder auf.

Florian Diel fasste treffend zusammen: „Das war ein Remis-Spiel“, was ihn keineswegs enttäuschte. Sein Maßstab war nicht der schlechte Tabellenplatz, auf dem die Gäste rangieren. Sondern der Sondereffekt, gerade den Trainer gewechselt zu haben, sowie die hohe individuelle Qualität, die der SC Idar auf den Platz bringt. Daran gemessen brachte das Remis einen wichtigen weiteren Punkt für demütige Gau-Odernheimer.

Der gewann durch die Verletzung von Jakob Friedrich an zusätzlichem Gewicht. Friedrich ist seit Jahren die Konstante in der Innenverteidigung, eigentlich unverzichtbar. Kurz nach dem Wechsel brach er erstmals wegen muskulärer Probleme im rechten Oberschenkel zusammen. Die Erste-Hilfe-Abteilung des TSV stellte ihn wieder auf die Beine. Allerdings nur bis zur 63. Minute, dann ging bei dem tapferen Kämpfer gar nichts mehr.

Ben Völker besteht die Feuertaufe

Florian Diel musste reagieren und brachte für den Routinier einen Debütanten: Ben Völker, 19 Jahre, aus der eigenen Jugend, bis zu diesem 19. Oktober mit null Minuten Spielzeit in der Oberliga. Der Mut und das Vertrauen wurden belohnt: Ben Völker bestand seine Feuertaufe gegen abgezockte Angreifer wie Florian Zimmer und Temiloluwa Ajibola. Diel war voll des Lobes: „Drei Monate trainiert Ben bei uns, mehrfach stand er schon im Kader und heute hat es mit dem Einsatz geklappt“, so der Coach. Wie lange Friedrich nun pausieren muss, war am Sonntagabend nach dem Spiel noch offen.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Friedrich (63. Völker), Radetz – Zundel, Breitenbruch, Dietrich (46. Maier), Maurer – Dimitrijevic (57. Gümüs) – Hahn (57. Nkunga), Hofmann (57. Meslem).

Zwei Aufreger brachten Farbe ins Spiel. Gelb sah TSV-Keeper Daniel Diel, weil er dem Schiedsrichter die Meinung sagte. Vorausgegangen war das erste Zu-Boden-Gehen Friedrichs, der bestimmt eine Minute mit Schmerzen im Rasen lag. Diel haderte, weil der Referee die Partie nicht prompt unterbrach. Die Gäste hätten die Verwirrung durchaus zum 1:0 nutzen können.

Rot sah indes Idars Cotrainer Christian Henn. Wegen Spielverzögerung in der Coaching-Zone. „Zu hart“, fand Florian Diel, der die Szene, in der Jannis Maurer und der Coach zu Boden purzelten, hautnah miterlebte.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Friedrich (63. Völker), Radetz – Zundel, Breitenbruch, Dietrich (46. Maier), Maurer – Dimitrijevic (57. Gümüs) – Hahn (57. Nkunga), Hofmann (57. Meslem).





